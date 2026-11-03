Dominika Cibulková je oficiálně rozvedená. Teď ji čeká dělení pohádkového majetku

Dominika Cibulková je oficiálně rozvedená. Teď ji čeká dělení pohádkového majetku

Dominika Cibulková (Zdroj: Profimedia)

3. listopadu 2026·Simona Lazničková

Bývalá slovenská tenistka Dominika Cibulková (37) má za sebou rozvod s podnikatelem Michalem Navarou. Po devíti letech manželství se jejich cesty definitivně rozešly. Otázkou však zůstává, jak si bývalí partneři rozdělí pohádkový majetek v hodnotě milionů.

O rozpadu manželství někdejší tenisové hvězdy se začalo veřejně mluvit na začátku letošního roku. Žádost o rozvod podal Michal Navara, který jako důvod uvedl údajný mimomanželský vztah své ženy s rodinným přítelem Tiborem Vinczem. První rozvodové jednání proběhlo v květnu a spekulovalo se také o neshodách ohledně péče o děti. Nyní je však manželství oficiálně minulostí. „Vidím, že dostáváte dobré informace a tipy… Ano, už jsme nějakou dobu rozvedení,“ potvrdil Navara slovenskému deníku Nový Čas.

Cibulková a Navara se vzali v červenci 2016 po několikaletém vztahu. Společně vychovávají syna Jakuba a dceru Ninu. Bývalá tenistka už dříve zdůraznila, že právě děti pro ně zůstávají největší prioritou. „Nebylo to lehké rozhodnutí. Stále však zůstáváme rodiči našich dětí, kteří se vzájemně respektují,“ uvedla podle slovenských médií. Přestože se jejich partnerské cesty rozešly, oba už mezitím začali nové životní kapitoly.

Rozvodem však ještě nemusí být všechno vyřešeno. Ve hře zůstává vypořádání rozsáhlého majetku, který zahrnuje investiční byty, rekreační nemovitost na Záhoří nebo podnikatelské aktivity. Cibulková během úspěšné sportovní kariéry vydělala jen na turnajových odměnách přibližně 13,7 milionu dolarů, tedy zhruba 284 milionů korun. Navara se zase věnuje podnikání v gastronomii a provozuje několik kaváren.
Pozornost budí především luxusní třípatrový mezonet v centru Bratislavy, který se znovu objevil v nabídce realitních kanceláří. Nemovitost o rozloze 240 metrů čtverečních s prostornou terasou je nabízena za přibližně 50 milionů korun. Za parkovací místa a sklad si případný zájemce musí připlatit další zhruba čtyři miliony. Podle deníku Blesk je však byt napsaný pouze na Cibulkovou, která jej vlastnila už před svatbou, a neměl by tak automaticky spadat do společného jmění manželů.
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