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Dominika Cibulková je oficiálně rozvedená. Teď ji čeká dělení pohádkového majetku
Bývalá slovenská tenistka Dominika Cibulková (37) má za sebou rozvod s podnikatelem Michalem Navarou. Po devíti letech manželství se jejich cesty definitivně rozešly. Otázkou však zůstává, jak si bývalí partneři rozdělí pohádkový majetek v hodnotě milionů.
O rozpadu manželství někdejší tenisové hvězdy se začalo veřejně mluvit na začátku letošního roku. Žádost o rozvod podal Michal Navara, který jako důvod uvedl údajný mimomanželský vztah své ženy s rodinným přítelem Tiborem Vinczem. První rozvodové jednání proběhlo v květnu a spekulovalo se také o neshodách ohledně péče o děti. Nyní je však manželství oficiálně minulostí. „Vidím, že dostáváte dobré informace a tipy… Ano, už jsme nějakou dobu rozvedení,“ potvrdil Navara slovenskému deníku Nový Čas.
Cibulková a Navara se vzali v červenci 2016 po několikaletém vztahu. Společně vychovávají syna Jakuba a dceru Ninu. Bývalá tenistka už dříve zdůraznila, že právě děti pro ně zůstávají největší prioritou. „Nebylo to lehké rozhodnutí. Stále však zůstáváme rodiči našich dětí, kteří se vzájemně respektují,“ uvedla podle slovenských médií. Přestože se jejich partnerské cesty rozešly, oba už mezitím začali nové životní kapitoly.