Vyhledávání
Bez Trumpa přímo září! Melania překvapila úsměvem, který u ní vídáme jen málokdy
První dáma Spojených států Melania Trump (56) na sebe strhla veškerou pozornost. Na slavnostní premiéře projektu Melania, The Series v New Yorku se objevila bez manžela Donalda Trumpa a překvapila nejen elegantním vzhledem, ale především širokým úsměvem, který u ní veřejnost příliš často nevídá.
Donald Trump na slavnostní události chyběl. V době premiéry se vracel z pracovní cesty po Asii do Washingtonu. Proč organizátoři zvolili termín, který prezidentovi neumožnil účast, není jasné. Jeho nepřítomnost však znamenala, že veškerá pozornost fotografů i hostů patřila Melanii.
První dáma dorazila bez doprovodu rodinných příslušníků. Mezi přítomnými hosty nechyběl režisér Brett Ratner, právnička a politička Pam Bondi, někdejší poradkyně Bílého domu Kellyanne Conway ani Melaniin dlouholetý stylista Hervé Pierre.
František Kotrba: Rizikových e-shopů přibývá. Některé zmizí za pár týdnůPřečíst článek →
A právě výběr oblečení byl dalším důvodem, proč na sebe Melania upoutala pozornost. Pro slavnostní příležitost zvolila celočerný model, který spojoval klasickou eleganci s výraznými detaily. Základem jejího outfitu byly krajkové šaty značky Dolce & Gabbana v délce do poloviny lýtek. Model zdobil ženský výstřih ve tvaru srdce, který celému vzhledu dodával jemnost. Přes šaty si první dáma oblékla sametové sako se saténovými klopami od stejné módní značky.
Celkový vzhled doplnila černými semišovými lodičkami na vysokém jehlovém podpatku od Christiana Louboutina. Melania tak zůstala věrná svému typickému elegantnímu stylu, aniž by potřebovala výrazné barvy nebo nápadné doplňky.
Největší pozornost ale nakonec nepřitahovalo její oblečení. Fotografové zachytili první dámu s nezvykle širokým úsměvem, který výrazně kontrastoval s její obvyklou vážnou tváří při oficiálních vystoupeních. Melania si dlouhodobě udržuje poměrně soukromý život a na veřejnosti vystupuje méně často než řada jejích předchůdkyň. Právě proto každé její samostatné vystoupení vyvolává značný zájem.
___________
Zdroj: