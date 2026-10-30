Jaroslava Obermaierová (80) bojuje s rakovinou plic. Promluvila o náročné léčbě

Jaroslava Obermaierová (80) bojuje s&nbsp;rakovinou plic. Promluvila o&nbsp;náročné léčbě

Jaroslava Obermaierová / Foto: Profimedia

30. října 2026·Matěj Kašpar

Herečka Jaroslava Obermaierová, známá především ze seriálu Ulice, prochází v 80 letech náročným obdobím. Lékaři jí diagnostikovali rakovinu plic a nyní podstupuje chemoterapii. Promluvila také o svém zdravotním stavu a herecké budoucnosti.

Oblíbená česká herečka Jaroslava Obermaierová (80) o svém zdravotním stavu otevřeně promluvila pro deník Blesk. „Ambulantně dojíždím na chemoterapie do nemocnice na Karláku,“ potvrdila herečka, která se nyní soustředí především na léčbu a odpočinek.

Zdravotní komplikace se u Obermaierové objevily přibližně před měsícem. Herečce se začalo obtížně dýchat, a proto vyhledala lékařskou pomoc v nemocnici v Benešově. Nedaleko tohoto města žije společně se svým synem na chalupě.

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Lékaři při vyšetření zjistili tekutinu v pohrudniční dutině, kterou následně odsáli. Další vyšetření však odhalila závažnější zdravotní problém. „Doktoři mi zjistili vodu na plicích, kterou odsáli, a udělali nějaká vyšetření,“ popsala Obermaierová deníku Blesk.

Následně byla předána do péče Všeobecné fakultní nemocnice v Praze na Karlově náměstí, kde zahájila onkologickou léčbu. Lékaři u herečky přistoupili k chemoterapii, kterou podstupuje ambulantně. Podle jejích slov je pro ni současné období velmi náročné, především kvůli výrazné únavě a celkové slabosti.

„Není mi vůbec dobře, ale mizerně. Už ráno mám pocit, že jsem snad vypila flašku rumu. Jsem strašně slabá, malátná a všechno mě vyčerpává, i to, že teď s vámi mluvím,“ svěřila se otevřeně.

Navzdory obtížím si herečka zachovává svůj charakteristický nadhled. „Co ale chci v osmdesáti? Nemoci se hromadí…“ dodala. Jak bude léčba pokračovat a jaký bude její další průběh, zatím není známo. Jaroslava se v rozhovoru vyjádřila také ke své herecké budoucnosti. Přestože ji diváci po mnoho let vídali v seriálu Ulice, návrat před kameru podle svých slov neplánuje.

Důvodem není pouze současný zdravotní stav. Herečka uvedla, že se rozhodla svou hereckou kariéru ukončit. „Postavit se před kameru pro mě vůbec nepřipadá ze zdravotních důvodů v úvahu. Ale především, já už hrát nikdy nebudu, protože nechci, a už vůbec ne v Ulici,“ řekla.

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Zároveň přiznala, že s některými lidmi ze seriálu má dlouhodobé názorové neshody, které její rozhodnutí rovněž ovlivňují. Přestože se Obermaierová do seriálu vracet nechce, na některé bývalé kolegy vzpomíná s velkou náklonností.

Jedním z nich je Rudolf Hrušínský mladší, představitel Vlastimila Peška, s nímž se během natáčení Ulice pravidelně setkávala. „Koho jsem měla ale opravdu ráda, a mám, je Rudla Hrušínský. Toho vidět moc chci,“ svěřila se.

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Zdroje:

Blesk

Klíčová slova: herečka·Jaroslava Obermaierová·rakovina·Rudolf Hrušínský ml.·seznam·Ulice·zdraví

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