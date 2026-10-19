Normální řízení zabíjí. Stačí jediná vteřina

Normální řízení zabíjí. Stačí jediná vteřina
19. října 2026·Alexandra Bendeova

Dokument Víta Klusáka ukazuje, proč i běžné chyby za volantem mohou mít fatální následky.

Pípne zpráva, zdá se urgentní. Přichází únava, jenže do cíle zbývá ještě několik kilometrů. Krátký pohled na displej nebo jízdu navzdory únavě nemusíme vnímat jako velké riziko, zvlášť když nám to už tolikrát prošlo. Jenže někdy stačí jediná vteřina a jediné rozhodnutí, které navždy změní život nám i dalším lidem.

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Právě na tyto situace upozorňuje kampaň České asociace pojišťoven Normální řízení zabíjí. Obrací pozornost k běžným prohřeškům, které jsme si zvykli považovat za normální. Jenže to, že nám něco připadá normální, ještě neznamená, že je to bezpečné.

Co následuje, když už nejde vzít rozhodnutí zpět, zachycuje dokument Jediná vteřina režiséra Víta Klusáka. Prostřednictvím skutečných příběhů přibližuje, jak dopravní nehoda zasáhne do života těch, kteří ji zavinili, i obětí a jejich blízkých. Slavnostní neveřejná premiéra dokumentu proběhne 26. října v pražské Lucerně, od 15. listopadu pak bude film dostupný na platformě OnePlay.

Riziko u druhých navíc rozpoznáme mnohem snáz než u sebe. Když se na nás někdo lepí, vadí nám, že nedodržuje odstup. Když jedeme příliš blízko sami, věříme, že stihneme zabrzdit. Právě větší sebereflexe může pomoci, aby bylo na silnicích bezpečněji.

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V roce 2025 zemřelo 346 lidí při nehodách zaviněných řidiči mimo případy, které policie řadí k agresivitě za volantem. Vážné nehody se tak zdaleka netýkají jen těch, které si představíme pod označením „pirát silnic“.

 

 

 

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