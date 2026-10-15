Miloslav Zapletal po osmdesátce změnil image. Kudrny zmizely, přibyl plnovous

Miloslav Zapletal po&nbsp;osmdesátce změnil image. Kudrny zmizely, přibyl plnovous

Taťána Kuchařová, Miloslav Zapletal / Foto: Profimedia

15. října 2026·Matěj Kašpar

Miloslav Zapletal má za sebou desítky let v českém showbyznysu, dnes už ale žije mnohem klidnějším tempem. Přestože ho trápí zdravotní problémy, nechybí mu nadhled ani chuť občas se vrátit mezi známé tváře. Na nedávném setkání někdejších královen krásy navíc překvapil výraznou změnou vzhledu – a otevřeně promluvil i o tom, jak dnes vnímá svou minulost.

Zapletal patřil k lidem, kteří výrazně formovali českou zábavu. V osmdesátých letech pracoval jako manažer Marie Rottrové, podílel se na vzniku Manéže Bolka Polívky a v roce 1989 obnovil soutěž Miss, kterou vedl až do roku 2008.

Právě svět soutěží krásy mu zůstal blízký dodnes. Když se nedávno sešla řada bývalých vítězek při příležitosti dvaceti let od triumfu Taťány Kuchařové na Miss World, Zapletal u toho nechyběl. Tentokrát ale upoutal i svým vzhledem.

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Místo typických stříbrných kudrn měl rovnější vlasy a také výrazný plnovous. Podle Zapletala změnu vlasů ovlivnil covid, vousy zase vznikly prakticky náhodou poté, co se během dovolené přestal holit.

„Moje žena Hanka nemá vousaté chlapy ráda, jenže teď mi sama doporučila, abych to neholil, protože jak jsem opálený, vypadal bych prý, jako že jsem si z krku na bradu natáhl prezervativ,“ zavtipkoval pro Proženy.cz.

Humor ho očividně neopouští ani ve chvíli, kdy mluví o věku nebo zdraví. Zároveň ale přiznává, že s přibývajícími roky některé věci vnímá jinak než dřív. Zapletal si například myslí, že soutěž krásy v podobě, jakou znal v devadesátých letech, by se dnes pořádala mnohem složitěji.

Je fakt, že taková promenáda v plavkách už by dneska asi byla nereálná, stoupenci MeToo by ji mohli zakázat. Rozumím tomu, na druhou stranu mi vadí případy, kdy třeba mladá herečka sbalí režiséra a po dvaceti letech ho obviní ze zneužití,“ řekl.

Sám během let zažil i několik sporů. Jedním z největších byl konflikt s Dianou Kobzanovou poté, co Miss ČR 2001 pózovala pro erotický časopis. Tehdy ji Zapletal dokonce žaloval kvůli poškození dobrého jména. Dnes už je ale všechno jinak. Letos v létě se oba znovu setkali a dlouholetý spor definitivně uzavřeli.

„Celé to zpunktovala naše kamarádka, kadeřnice Blanka Hašková, a já jsem rád. Diana je bezvadná, chytrá baba, má krásnou rodinu a já jí odpustil.“ Smíření přišlo i s Michaelou Maláčovou, se kterou měl v minulosti napjaté vztahy poté, co založila konkurenční soutěž krásy. Sám Zapletal připouští, že k větší smířlivosti ho přivedl věk a také odchody lidí, kteří mu byli blízcí.

Vedle toho se musí vypořádávat i se zdravotními problémy, které ovlivňují jeho pohyb. „Mám takovou blbou nemoc, polyneuropatii, která mě dost omezuje v pohybu. Navíc mám v háji koleno, se kterým bych měl jít na operaci, ale nepůjdu, tak chodím s hůlkou. Když venčím pejska, používám trekové hole.“

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Přesto zdůrazňuje, že chuť do života rozhodně neztratil. Showbyznys si užije, když přijde příležitost, ale stejně rád se vrací do úplně obyčejného režimu. „Dneska si užiju tu slávu, fotoaparáty a kamery a zítra zase natáhnu tepláky a budu hlídat vnoučata.“

Právě rodina je dnes pro někdejšího prezidenta Miss tím nejdůležitějším. Má čtyři syny, vyženil dceru a těší se také z vnoučat a tří pravnoučat. Právě pro ně píše své vzpomínky, aby jednou věděly, co všechno během života zažil. S odstupem let se vrací i ke královnám krásy, které prošly jeho soutěží. Jednou z těch, které ho dnes překvapují nejvíc, je Kateřina Průšová.

Když byla ve finále, měla ruku v sádře a v porotě byla velká hádanice o to, jestli je to překážka v tom, aby zvítězila. Nakonec jsme se rozhodli, že ne. Ale přiznám se, že jsem z ní byl zpočátku trochu rozpačitý, byla taková nevycválaná. A dneska koukám, jaká je to osobnost. Skvěle vypadá, podniká, má vlastní firmu, prostě holka do světa.“

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Zdroj:

Pro Ženy

 

Klíčová slova: Kateřina Průšová·Miloslav Zapletal·seznam·Taťána Kuchařová

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