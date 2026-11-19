Vyhledávání
Krásná vítězka StarDance se stáhla do ústraní. Darija Pavlovičová řešila těžké období i terapie
Aktuálně běží na České televizi další řada StarDance. V roce 2023 zvedla trofej nad hlavu Darija Pavlovičová, což bylo pro mnoho diváků velké překvapení, protože herečka rozhodně nepatřila mezi favority. Místo toho, aby využila nabytou slávu, stáhla se do ústraní.
Krátce po vítězství se stáhla do ústraní, a to i pracovně. Jejím důvodem byl psychický stav. „Byla jsem až moc nervózní,“ svěřila se Darija v roce 2024 s tím, že následně začala chodit na terapie. Pro mladou herečku se hodně věcí změnilo, dokonce se z rušné Prahy přestěhovala k rodičům. Na tanec ale nezanevřela, s Dominikem jsou v kontaktu, protože často tančí na plesech. Darija se stáhla nejen z veřejného života, ale i ze sociálních sítí.
Zobrazit příspěvek na Instagramu
Pro introvertní herečku byla nově nabytá sláva velkým neznámem. „Bylo to tak náročné a těžké, že jsem některé přenosy ani nevěděla, kde jsem a co jsem, jen jsem to odtancovala,“ přiznala v minulosti a dodala, že během soutěže ji pořád něco bolelo a občas se modlila i za to, aby už to všechno skončilo.