„Nebyla jsem nejhezčí.“ Diana Kobzanová popsala setkání po 25 letech s mužem, který jí sebral korunku

„Nebyla jsem nejhezčí.“ Diana Kobzanová popsala setkání po&nbsp;25 letech s&nbsp;mužem, který jí sebral korunku

Diana Kobzanová. Zdroj: Markéta Hanzlíková / Česká editoriální fotografie / Profimedia

7. října 2026·Simona Lazničková

Diana Kobzanová a někdejší šéf soutěže Miss ČR Miloš Zapletal za sebou nechali jeden z nejznámějších sporů českého modelingu. Po více než dvou desetiletích se znovu setkali a bývalá královna krásy se Zapletalovi omluvila. Přiznala, že před schůzkou měla velký strach, nakonec si ale oba dávný konflikt vyříkali.

Diana Kobzanová vyhrála Miss ČR v roce 2001, o dva roky později jí ale Miloš Zapletal odebral titul a korunku kvůli erotickým fotografiím pro časopis Leo. Následoval několikaletý soudní spor. Zapletalova agentura po ní požadovala 750 tisíc korun a omluvu za poškození dobrého jména, soud ale rozhodl, že Kobzanová platit ani se omlouvat nemusí.

Po letech se jejich vztah zásadně změnil. Kobzanová nyní na instagramu prozradila, že se se Zapletalem setkala a omluvila se mu. „Cítila jsem se fakt šíleně,“ popsala své pocity před první schůzkou. „Miloše si pamatuju jako striktního, přímýho, ale milýho šéfa. Ať bylo, co bylo,“ dodala. K usmíření přispěla jejich společná známá, kadeřnice Blanka Hašková. Sám Zapletal dle iDNES.cz už dříve uvedl, že se s Kobzanovou během jejího pobytu v Praze setkal dvakrát

Během setkání se Kobzanová také po 25 letech dozvěděla, proč tehdy podle Zapletala soutěž vyhrála. „Ano, nebyla jsem nejhezčí (to jsme viděli a věděli všichni), ale byla jsem jiná. Držkatá, divoká, vtipná a přesně taková, jakou mě znáte,“ napsala na instagramu. Podle jejího vyprávění právě její odlišnost a výrazná osobnost sehrály při rozhodování důležitou roli.

 

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Příspěvek sdílený Diana (@dianakobzanka)

Zdroj: iDNES.cz, ProŽeny.cz, Instagram Diany Kobzanové
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Klíčová slova: Diana Kobzanová·Miloš Zapletal·Miss·seznam

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