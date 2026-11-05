Dan Bárta: Vlhkost je pro zpěváky skvělá věc, klimatizace hotová vražda

5. listopadu 2026·Host Frekvence 1·Redakce·Míra Michálek·Lubka Ponížilová
Zpěvák Dan Bárta dorazil dnes za námi do studia a pozval nás na speciální koncert do jeskyně jeskyně Výpustek v Moravském krasu, který se uskuteční 14. listopadu společně s klavíristou a skladatelem Vítem Křišťanem. Vysvětlil, proč vlhký vzduch zpěvákům dělá dobře, proč klimatizace naopak škodí. S Lubkou a Mírou také mluvil o svém vztahu k analogovým hudebním nástrojům, improvizaci nebo o stavu české krajiny a klimatickým extrémům. Poslechněte si celý rozhovor.  Odebírat podcasty pořadu Host Frekvence 1

 

 

 

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