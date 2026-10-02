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Paul McCartney otevřeně o rozpadu Beatles: Začal jsem pít. Bylo to jako psychické zhroucení
Paul McCartney se v neobvykle otevřeném rozhovoru vrátil k období po rozpadu Beatles, kdy nevěděl, co se svou kariérou dál. Přiznal, že začal víc pít, mluvil o komplikovaném vztahu s Johnem Lennonem i o tom, proč nakonec založil Wings se svou manželkou Lindou. Došlo dokonce i na jeho pobyt v japonském vězení.
McCartney o své minulosti promluvil po projekci dokumentuMan on the Run v Los Angeles. Společně s režisérem Morganem Nevillem odpovídal na otázky Judda Apatowa a rozhovor se brzy dostal mnohem dál než jen k hudbě.
Rozpad Beatles pro McCartneyho znamenal nejen konec kapely, ale i ztrátu životní jistoty. Jak sám řekl, Beatles byli prakticky jedinou prací, kterou do té doby znal. „Bylo to trochu jako psychické zhroucení. Začal jsem pít. Byl jsem ve Skotsku s novou rodinou a nikdo mi neříkal, že už je toho moc. Tak jsem si říkal: Tak jo, jedem. Chvíli to byla zábava. A pak už nebyla,“ popsal. Z těžkého období mu podle jeho slov pomohly především děti a manželka Linda.
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Začít znovu přitom nebylo jednoduché. Když se pustil do sólové dráhy a později založil Wings, chtěl se od Beatles co nejvíc odstřihnout. Zpočátku dokonce odmítal na koncertech hrát jejich písně, protože nechtěl, aby nová kapela působila jen jako připomínka minulosti.
Došlo také na vztah s Johnem Lennonem, který byl po rozpadu skupiny místy velmi napjatý. Oba se navzájem kritizovali v rozhovorech i prostřednictvím hudby. McCartney ale zdůraznil, že ani ostré spory nezměnily to, co k Lennonovi cítil.
„Johna jsem miloval, miluju ho dodnes a vždycky budu. Znal jsem ho od patnácti let,“ řekl. Zároveň s úsměvem dodal, že Lennon dokázal být v některých věcech úplný idiot. Přesto ho vždy obdivoval a snažil se chápat i jeho složitou povahu, kterou podle něj ovlivnily těžké zkušenosti z dětství.
Nápad založit novou kapelu přišel během obyčejného večera u televize. McCartney s Lindou sledovali Johnnyho Cashe, který vystupoval s vlastní sestavou muzikantů.
„Otočil jsem se k Lindě a řekl jí: ‚Co kdybychom založili kapelu? Nechtěla bys v ní být?‘ A ona prostě řekla: ‚Jo.‘“ Přestože Linda neměla hudební vzdělání, McCartney v tom neviděl problém. Jak připomněl, ani členové Beatles na začátku žádné formální hudební vzdělání neměli.
Postupně ale zjistil, že Wings nemohou fungovat úplně demokraticky. „Byl jsem Beatle a oni ne,“ poznamenal s nadsázkou. Uvědomil si, že pokud má kapela fungovat, musí převzít vedení a říct ostatním, jakým směrem se vydat.
Jedna z nejbizarnějších vzpomínek patřila jeho zatčení v Japonsku v roce 1980. McCartney tehdy přicestoval se zásobou marihuany a skončil na několik dní za mřížemi. Dodnes prý úplně nechápe, proč drogu vůbec vezl s sebou. „Nejspíš byla prostě moc dobrá. Říkali jsme si: Tohle přece nemůžeme spláchnout do záchodu, tak to někam schováme. Jenže jsme to neschovali zrovna dobře,“ zavzpomínal.
Zpočátku měl z pobytu ve vězení strach, časem se ale s prostředím sžil natolik, že se přidal i ke společné koupeli s ostatními vězni. „Ze strachu se nakonec stala docela pohodová situace. Řekl jsem si: Musím do toho jít. Proč ne? Když to zvládají oni… Tak jsem se svlékl a šel taky,“ vyprávěl pobaveně.
Právě chaotická léta po rozpadu Beatles, vznik Wings a hledání nové identity jsou hlavním tématem dokumentu Man on the Run.
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