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Sára Donutilová zavzpomínala na moment, kdy přišla o syna. Ležela na zemi bolavá vedle krve
Pro Sáru Donutilovou byla ztráta syna Matyáše neskutečně bolestivá. Prožívala neskutečně bolestivé chvíle v porodnici, kde podle svých slov ležela na zemi vedle krve. Do toho musela z vedlejších pokojů poslouchat ostatní miminka. Sama přiznala, že nebyla schopná přijmout pomoc psycholožky a že o tom mohla mluvit jen s manželem Martinem Donutilem.
Sára Donutilová a Martin Donutil přišli o prvního syna v říjnu 2022, jen pár dní před termínem porodu. Matyášovi přestalo bít srdce, Sára ho ale i tak musela přivést na svět. Nyní se v podcastu Plodné dny k tomuto těžkému období opět vrátila. „V místě, kde jsem porodila, nás nechali spát na zemi, pak na nějaké matraci. Nevím, jestli neměli zrovna pokoj nebo něco,“ vzpomínala. Proč nemohla na pokoj, si nevzpomíná, ale některé věci z hlavy nevymaže. „Já jsem v tom šíleným smutku, pláči, bolavá ležela, vedle mě ještě byla na zemi krev. To si pamatuju, že bylo hodně náročné.“
Zvyknout si také musela na zvuky, které slýchala z vedlejších pokojů. Z nich se ozývala miminka, která se narodila živá. S odstupem času přemýšlí nad tím, jak muselo být i ostatním ženám v porodnici. „Myslím si, že to bylo hodně náročný i pro ženy, který tam vedle mě musely být, protože ten můj nezastavitelný pláč a křik a zlost na všechno. I když jsem byla pak pod sedativy, tak stejně to vůbec nešlo potlačit,“ přiznala otevřeně.
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Vzpomíná si na to, že zdravotníci se jí snažili pomoct, ale ona sama nebyla schopná přijmout pomoc někoho cizího. Odmítala pomoc sester i psycholožky, zkrátka si k sobě nechtěla pustit nikoho dalšího. V prvních dnech snesla jen svého manžela Martina Donutila, který obrovskou ztrátu prožíval s ní. „Byla jsem strašně naštvaná na celý svět a jediný, s kým jsem byla ochotná mluvit, byl Martin tehdy. Tady to nejkřehčí období těch prvních třeba dvou dnů bylo hodně náročný,“ popsala. Sára s Martinem se později dočkali syna Eliáše, jehož narození oznámili v prosinci 2024.