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Václav Moravec: Jsem učenlivý boomer. Obsluhu sociálních sítí mi raději zakázali
Známý moderátor Václav Moravec přijal pozvání do podcastu Boomer Talk Miloše Pokorného a ukázal se i z trochu jiné stránky. Promluvil o svém vztahu k moderním technologiím, zavzpomínal na působení v komerčních rádiích a prozradil, jak se dostal ke včelaření. Řeč přišla také na jeho novou knihu a přání odejít do předčasného důchodu.
Václav Moravec se netají tím, že v některých ohledech zůstává konzervativní. Mladší kolegové z jeho projektu Moravec.cz mu proto začali přezdívat „učenlivý boomer“. Jednou například omylem sdílel video s postavičkami vytvořenými umělou inteligencí, takže mu sociální sítě raději zakázali. „Takže já nesmím obsluhovat sociální sítě. A beru to,“ poznamenal pobaveně. Přestože ho nové technologie zajímají a rád experimentuje s umělou inteligencí, v každodenním životě nedá dopustit na klasický papírový diář. Jeho produkční pak musí všechny záznamy přepisovat do digitální podoby.
Během rozhovoru zavzpomínal také na své působení v komerčních rádiích, mimo jiné na Evropě 2 a Frekvenci 1. Právě tato etapa mu podle jeho slov přinesla největší profesní svobodu. „A když to řeknu hodně cynicky, my jsme si obsahově opravdu dělali, co jsme chtěli,“ vzpomínal na dobu, kdy soukromá média nabízela alternativu k veřejnoprávnímu rozhlasu. Důležitou zkušeností pro něj byla rovněž práce v české redakci BBC, která ho naučila, že v žurnalistice není nejdůležitější přinést zprávu jako první, ale především správně a v souvislostech.
Vedle médií má Moravec i poněkud klidnější zálibu. Už několik let se věnuje včelaření, ke kterému ho přivedla návštěva karmelitánů u Pražského Jezulátka. Právě tam poprvé zatoužil po vlastních úlech. „Přijdeš k úlu a říkáš si: Tady je svět ještě v pořádku,“ popsal svůj vztah ke včelám. S nadsázkou přiznal, že jednou z motivací byla také možnost vyřešit každoroční dilema s vánočními dárky. Stejný důvod ostatně stál i za vznikem jeho nové knihy Vlastním hlasem. Zájem čtenářů ho však překvapil. Když se dozvěděl o pěti tisících předběžných objednávek, čekalo ho podepisování celých palet výtisků.