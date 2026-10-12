Aleš Lehký (Lunetic): Už jsme padesátníci, na jeden večer se s Martinem zakopala válečná sekera

Aleš Lehký (Lunetic): Už jsme padesátníci, na&nbsp;jeden večer se s&nbsp;Martinem zakopala válečná sekera

Aleš Lehký. Foto: Petr Topič / MAFRA / Profimedia

12. října 2026·Šárka Blahoňovská

Lunetic ani po více než třiceti letech nezůstává jen u svých největších hitů. Skupina vydala novou píseň Odlož tíhu světa, kterou poprvé představila živě na velkém koncertě v pražském O2 universu. Aleš Lehký v pořadu Konečně pátek na Frekvenci 1 promluvil s Ondrou Kubalou nejen o nové, dospělejší tvorbě, ale také o návratu Martina Kociána. Kapela s ním po letech znovu vystoupila ve čtyřech.

Novinka Odlož tíhu světa ukazuje Lunetic v o něco vážnější poloze. Podle Aleše Lehkého je to přirozený důsledek toho, že členové kapely už dávno nejsou teenageři, kteří před více než třiceti lety začínali. „Už jsme padesátníci, někteří už doslova, někteří těsně před branou. Tak mám pocit, že ta témata jsou trošku dospělejší, vážnější,“ řekl. Píseň podle něj zachycuje okamžik, kdy člověk večer odloží každodenní starosti, neřeší práci, hypotéku nebo rodičovské povinnosti a může konečně vypnout vedle svého partnera.

Kapela skladbu poprvé zahrála živě před téměř pěti tisíci fanoušky v pražském O2 universu. Přestože novinka pochopitelně nemá stejnou sílu jako letité hity Máma, Chtěl bych tě líbat, Ať je hudba tvůj lék nebo Dotyky, část publika už podle Lehkého znala její text. „Hala krásně ztichla a mělo to hrozně hezkou atmosféru,“ popsal. Právě intimnější písně podle něj na koncertech vytvářejí úplně jinou atmosféru než skladby, při kterých zpívá a skáče celá hala.

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Praha, 02. 10.2 026, koncert skupiny Lunetic, O2 Universum. Foto: Petr Topič / MFDNES + LN / Profimedia

Velkým momentem večera byl ale především návrat Martina Kociána. Lunetic se ho pokoušel přizvat už na předchozí velký koncert, tehdy však spolupráce nevyšla. Tentokrát se členové domluvili přímo s ním a nastavili si jasná pravidla. Kocián se objevil v jedné rapové skladbě a nechyběl ani jeho známý recitativ v hitu Máma.„Dělali jsme to hlavně kvůli našim fanouškům, kteří o tom asi sní, abychom zase byli komplet, i když už to asi takto nikdy nepůjde,“ přiznal Lehký.

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Pro něj samotného mělo společné vystoupení ještě osobnější rozměr. S Kociánem prožil dospívání a právě spolu stáli u začátků Luneticu. „Pro mě byl vždycky vzorem, pak trochu z tý cesty sešel,“řekl otevřeně. Setkání přirovnal k návratu člověka z dětství, kterého máte stále rádi, přestože vás některými věcmi dokáže štvát. „Na jeden večer se ta válečná sekera zakopala.“ Podle Lehkého byl Kocián na vystoupení natěšený, fanoušci byli nadšení a jednorázový návrat původní čtveřice tak nakonec zafungoval i pro samotnou kapelu.

Klíčová slova: Aleš Lehký·konečně pátek·Lunetic·Martin Kocián·Oě universum·rozhovor

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