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Zavraždil sedmiletou dívku, její tělo se nikdy nenašlo. Po 28 letech ho čeká poprava
Téměř tři desetiletí po zmizení sedmileté Amandy Brownové se její případ znovu dostává do centra pozornosti. Americký stát Florida stanovil datum popravy Willieho Setha Craina mladšího, který byl odsouzen za únos a vraždu malé dívky. Její tělo se navzdory rozsáhlému pátrání nikdy nepodařilo najít.
Tragický případ, který v roce 1998 otřásl americkou Floridou, se po více než 28 letech blíží k dalšímu zásadnímu okamžiku. Guvernér státu Ron DeSantis podepsal příkaz k vykonání trestu smrti nad Williem Sethem Crainem mladším, který byl v roce 1999 odsouzen za únos a vraždu sedmileté Amandy Brownové. Poprava je naplánována na 10. prosince 2026.
Příběh začal v září 1998, kdy se Crain v jednom z barů v okrese Hillsborough seznámil s Kathryn Hartmanovou, matkou malé Amandy. O dva dny později, 10. září, ho žena pozvala na večeři a představila mu svou dceru. Trojice následně navštívila Crainův obytný přívěs a později se vrátila do domu Hartmanové.
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Protože Crain během večera pil alkohol, žena mu nabídla, aby u nich přenocoval. Podle soudních dokumentů všichni tři spali v jedné posteli. Když se však matka následujícího rána kolem 6:15 probudila, zjistila, že její dcera i Crain zmizeli.
Hartmanová mu přibližně o patnáct minut později zavolala. Crain tvrdil, že netuší, kde Amanda je. Zároveň jí oznámil, že se chystá připravit svou loď a později se ozve. Dívku už její matka nikdy nespatřila.
Vyšetřovatelům Crain následně předložil vlastní verzi událostí. Tvrdil, že z domu Hartmanové odešel kolem půl druhé ráno a vrátil se do svého přívěsu, kde začal uklízet. Podle jeho slov nebylo neobvyklé, že uklízel uprostřed noci. Policistům také řekl, že při úklidu omylem rozlil bělidlo.
Další nesrovnalosti se objevily v jeho časovém popisu. Crain uvedl, že kolem 4:45 ráno vyrazil z domova a přibližně v 5:15 dorazil k silnici Courtney Campbell Causeway v oblasti Tampa Bay. To však neodpovídalo výpovědi Hartmanové, podle které jí kolem 6:30 ráno zvedl telefon ve svém bydlišti.
Policisté Craina později vypátrali na vodě v zátoce Tampa Bay a převezli ho zpět na břeh k výslechu. Během něj si všimli čerstvých škrábanců na obou loktech a dalšího poranění na levé paži. Když se ho na zranění zeptali, nedokázal podle soudních dokumentů vysvětlit, jak k nim přišel.
Vyšetřovatelé postupně dospěli k závěru, že Crain mohl tělo malé Amandy odhodit do vod zátoky Old Tampa Bay. Oblast dobře znal, protože zde pracoval jako komerční rybář a nastražoval pasti na kraby. Tuto teorii však nikdy nebylo možné potvrdit nálezem ostatků.
Důležitou roli při vyšetřování sehrály také biologické stopy. Podle obžaloby byly stopy Amandiny krve nalezeny v koupelně Crainova přívěsu a na jeho spodním prádle.
Během několika týdnů od zmizení dívky byl Crain zatčen a obviněn z únosu a vraždy prvního stupně. Vyšetřování navíc odhalilo, že měl již dříve problémy se zákonem kvůli trestným činům vůči dětem. V roce 1984 byl odsouzen za sexuální delikty týkající se nezletilých dívek.
Dne 13. září 1999 porota uznala Craina vinným z vraždy prvního stupně a únosu. O dva měsíce později mu soud za vraždu uložil trest smrti a za únos doživotní vězení.
Crain se následně pokusil proti rozsudku odvolat. Argumentoval mimo jiné tím, že obžaloba nepředložila dostatečné důkazy o předem promyšlené vraždě. Floridský nejvyšší soud však v roce 2005 jeho odsouzení i uložené tresty potvrdil.
Navzdory rozsáhlému pátrání se tělo Amandy Brownové nikdy nenašlo. Její zmizení tak zůstává pro rodinu tragédií, jejíž poslední okolnosti nebyly nikdy zcela objasněny.
Nyní, více než 28 let po dívčině zmizení, guvernér Floridy Ron DeSantis podepsal příkaz k vykonání trestu smrti. Poprava Willieho Setha Craina mladšího je naplánována na 10. prosince 2026 v 18 hodin místního času.
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