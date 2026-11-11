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Johnny Depp se vrací do Hollywoodu! Musel slevit z honoráře, ve hře jsou i Piráti z Karibiku
Johnny Depp (63) se po letech vrací do velké hollywoodské produkce. V nové adaptaci Vánoční koledy ztvární lakomého Ebenezera Scrooge. Za roli dostal výrazně nižší honorář než dříve a filmové studio nyní napjatě očekává, jak diváci jeho návrat přijmou. Výsledek by mohl ovlivnit i budoucnost Pirátů z Karibiku.
Podle informací magazínu Variety dostal Depp za hlavní roli ve filmu Ebenezer honorář 5 milionů dolarů, tedy přibližně 105 milionů korun. Přestože jde o závratnou částku, pro herce jeho formátu představuje výrazný pokles oproti odměnám, které dostával za své dřívější velké studiové filmy.
Součástí dohody jsou však také bonusy navázané na tržby v kinech. Pokud bude snímek úspěšný, může si herec přijít na další peníze. Filmové studio Paramount k projektu přistupovalo opatrně. Samotná výroba měla stát přibližně 38 milionů dolarů a dalších zhruba 50 milionů dolarů bylo vyčleněno na propagaci. Studio tyto rozpočtové údaje odmítlo komentovat.
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Novinka vstupuje do kin 13. listopadu a podle předběžných odhadů by mohla během úvodního víkendu utržit přibližně 20 milionů dolarů v Severní Americe a dalších 20 milionů na 63 zahraničních trzích. Nejde tedy o očekávání rekordního startu, jaký bývá spojován s největšími filmovými událostmi roku.
Pro Paramount však může být i takový výsledek důležitý. Studio totiž zjišťuje, zda má Depp po letech kontroverzí stále dostatečnou sílu přilákat diváky do kin. A první reakce naznačují, že jeho jméno už nemusí vyvolávat tak vyhrocené emoce jako v minulosti.
Mark O’Meara, provozovatel kin ve Fairfaxu ve Virginii, kde se před čtyřmi lety odehrával ostře sledovaný soudní spor mezi Deppem a Amber Heard, popsal současnou náladu diváků. „Někteří se nemohou dočkat. Johnnyho Deppa milují. A jiní to berou ve stylu: No a co,“ uvedl pro Variety. Podle něj dnes herec již nepůsobí jako osobnost, která by publikum výrazně rozdělovala.
Zajímavé informace přinesl také průzkum společnosti National Research Group z dubna 2026. Účastníci v něm vybírali herce, jejichž účast v novém filmu by je nejvíce motivovala k návštěvě kina. Johnny Depp se umístil mezi deseti nejatraktivnějšími jmény. V žebříčku skončil dokonce před Tomem Hanksem, zatímco Margot Robbie se umístila před ním.
Podle Kevina Goetze, zakladatele a generálního ředitele společnosti Screen Engine/ASI, je to důkaz, že Deppova popularita mezi diváky zůstává vysoká. „Divákům je to jedno. Pořád je jednou z největších filmových hvězd na planetě,“ uvedl. Jeho slova naznačují, že odstup hollywoodských studií od Deppa nemusel nutně odpovídat tomu, jak herce vnímala široká veřejnost.
Deppova cesta zpět do velkých hollywoodských produkcí byla komplikovaná. V roce 2020 musel na žádost studia Warner Bros. opustit sérii Fantastická zvířata, ve které ztvárňoval čaroděje Gellerta Grindelwalda. Stalo se tak poté, co prohrál britský soudní spor s deníkem The Sun, který ho označil za násilníka vůči manželce.
V roce 2022 následoval americký soudní spor s Amber Heard, v němž Depp dosáhl významného vítězství v žalobě pro pomluvu. Porota však zároveň uznala také jednu část protižaloby Heard. Přestože se Depp z hollywoodských velkofilmů na několik let vytratil, nepřestal pracovat.
Objevil se například v dramatu Minamata z roku 2020 a historickém filmu Jeanne du Barry z roku 2023. V roce 2024 také režíroval životopisný snímek Modì: Three Days on the Wing of Madness. Mimo filmové prostředí si navíc udržel silnou mezinárodní fanouškovskou základnu a pokračoval ve spolupráci s luxusní značkou Dior, se kterou ho údajně pojí kontrakt v hodnotě 20 milionů dolarů.
Úspěch nového filmu by mohl mít dopad na jednu z nejslavnějších filmových sérií posledních desetiletí. Společnost Disney sleduje, jak bude Ebenezer přijat a vyhodnocuje také případné negativní reakce veřejnosti. Studio totiž zvažuje další pokračování Pirátů z Karibiku.
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