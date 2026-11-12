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Jan Šťovíček: Pokud cesty sportovních arbitrů platilo Rusko, je to podezřelé
12. listopadu 2026·Press klub··
NásledujePřehrát za 5 sPřejít na díl →Sportovní arbitrážní soud před časem rozhodl, že ruské týmy se mohou s okamžitou platností účastnit hokejových šampionátů. Mezinárodní federace IIHF s verdiktem nesouhlasí, ale hodlá ho respektovat. Mezitím už řada států chystá opatření, jak se zápasům s Rusy vyhnout, případně jim znemožnit příjezd. Hostem Press klubu byl advokát a právě bývalý rozhodčí soudce u Mezinárodní sportovní arbitráže Jan Šťovíček. Ten řekl, že celé rozhodnutí je kontroverzní a je zvedavý na vysvětlení. Poslechněte si celý rozhovor. Odebírat podcasty pořadu Press klub
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