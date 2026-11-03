Tomáš Polák a Adriana Mašková o StarDance: Budil jsem se po třech hodinách a v hlavě počítal kroky

3. listopadu 2026·Host Frekvence 1·Barbora Turková
Úterním hostem byl další vypadnutý pár ze StarDance Tomáš Polák a jeho tanečnice Adriana Mašková. Tomáš přiznal, že vyřazení ho nerozhodilo, ani nebrečel. Slzy na něj dopadly až během rozhovorů, kdy mluvil o svých dětech, které taneční soutěží žili. Adriana se zase primárně soustředila na to, aby si zpěvák skupiny O5 a Radeček tanec užil a nebyl ve stresu. Oba také promluvili o náročných trénincích, o tom, že tancoval i během mytí nádobí nebo o tom, že si teď potřebují hlavně odpočinout. Poslechněte si celý rozhovor.  Odebírat podcasty pořadu Host Frekvence 1

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