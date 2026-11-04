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Další zvrat v kauze Radka Kašpárka. Dcera jeho exmanželky promluvila o popálení kulmou
Spor kolem známého šéfkuchaře Radka Kašpárka pokračuje. Jeho nevlastní dcera Natálie Burdová se rozhodla reagovat na tvrzení kuchařovy první manželky Dity, podle které měla Andrea Kašpárková svého tehdejšího muže napadnout rozpálenou žehličkou na vlasy. Natálie však popsala zcela jinou verzi událostí.
Rodinné vztahy známého šéfkuchaře Radka Kašpárka se v posledních dnech dostaly do centra pozornosti. Jeho dvacetiletá nevlastní dcera Natálie Burdová v rozhovoru pro Blesk obvinila kuchaře z údajného fyzického a psychického násilí vůči své matce Andree. Popsala také situaci, kdy měla matku najít v ložnici zakrvácenou. Kašpárka se následně zastala jeho první manželka Dita, která pro Expres.cz uvedla, že Andrea a Natálie vykreslují kuchaře v nepravdivém světle.
Dita Kašpárková přitom zmínila incident, při kterém měla Andrea svého tehdejšího manžela napadnout rozpálenou žehličkou na vlasy. „Moje děti přitom byly svědkem toho, když Andrea zmlátila Radka rozpálenou žehličkou na vlasy a já jsem pro ně pak musela přijet,“uvedla pro Expres.cz. Natálie Burdová však nyní přišla s odlišným vysvětlením. „Nebyla to žehlička, ale kulma, to zaprvé. A stalo se to proto, že nás Radek nechtěl pustit z bytu,“ řekla stejnému webu.
Podle Natálie se její matka pouze bránila údajnému fyzickému útoku. „Máma si zrovna kulmovala vlasy a Radek ji chtěl bouchnout. Maminka tam dala ruku a on se o tu rozpálenou kulmu spálil,“ popsala. Dodala také, že na místo tehdy dorazila policie. Zpochybnila přitom tvrzení Dity Kašpárkové o okolnostech, za kterých si přijela vyzvednout své děti. „Dita přijela pro holky, protože se táty bály a nechtěly tu s ním být. Zapomněla zmínit, že jsme tehdy všichni stáli před barákem a řešili to s policií. Mrzí mě, že když něco říká, říká jen půlku pravdy,“ uvedla Natálie.
Sám Radek Kašpárek se k obviněním podrobněji nevyjádřil. „Vše řeším se svým právním zástupcem. Mince má vždy dvě strany. Momentálně víc říct nemohu, ale připravujeme určité právní kroky,“ sdělil serveru Expres.cz.