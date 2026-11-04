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323 km/h na elektřinu! Padl český rychlostní rekord
Česká motoristická historie má nový významný zápis. Závodník Tomáš Vavřinec ve spolupráci s redakcí Světa motorů překonal dlouholetý tuzemský rychlostní rekord produkčních silničních automobilů. Za volantem elektromobilu dosáhl na letišti v Hradci Králové maximální rychlosti 323,35 kilometru za hodinu.
Pokus se uskutečnil začátkem října 2026 a jeho výsledkem bylo celkem šest nových rekordů. Pozoruhodné je především to, že jich dosáhl sériově vyráběný elektromobil značky, kterou většina lidí zná hlavně díky mobilním telefonům.
Rekord čekal na překonání téměř dvacet let
Dosavadní český rekord v kategorii produkčních automobilů na letmém kilometru měl hodnotu 309,1 km/h a platil téměř dvě desetiletí.
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Přestože dnes existuje řada vozů schopných překonat rychlost 300 km/h, uspořádat oficiální rekordní pokus není jednoduché. Organizátoři musí zajistit dostatečně dlouhou a bezpečnou dráhu, přesné měřicí zařízení i vhodné podmínky pro akceleraci a následné brzdění.
Po hledání vhodného místa nakonec padla volba na letiště v Hradci Králové, jehož hlavní přistávací dráha měří 2400 metrů. Pro potřeby pokusu bylo nutné omezit letištní provoz, připravit povrch dráhy a rozmístit přesná měřicí čidla.
„Musela se uzavřít hlavní přistávací dráha, zůstala v provozu jen ta travnatá. Ta hlavní byla pro rekord vykartáčovaná a spláchnutá vodou,“ popsal ředitel letiště Pavel Rind. Samotnému rekordnímu dni předcházely zkušební jízdy. Při ostrém pokusu letiště omezilo provoz na čtyři hodiny.
Přes 323 km/h. A přesto mohl být výsledek ještě vyšší
Xiaomi SU7 Ultra patří mezi nejvýkonnější sériově vyráběné elektromobily současnosti. Podle technických údajů výrobce dokáže vyvinout rychlost až 359 km/h. Na hradecké dráze se však ukázalo, že ani 2400 metrů nemusí pro dosažení maximální rychlosti stačit.
Zatímco hranici 300 km/h automobil překonával velmi rychle, další zrychlování už bylo pozvolnější. Ve vysokých rychlostech navíc výrazně narůstá vzdálenost potřebná k bezpečnému zastavení. Před jízdami bylo nutné připravit také samotný vůz. Elektronika upravila nastavení podvozku, baterie se zahřála na optimální provozní teplotu a potřebné zahřátí vyžadovaly rovněž karbon-keramické brzdy.
Tomáš Vavřinec absolvoval celkem šest pokusů. Přestože se nepodařilo přiblížit k maximální rychlosti uváděné výrobcem, výsledek znamenal nový český rekord. Nejvyšší naměřená rychlost dosáhla 323,35 km/h.
Padlo hned šest českých rekordů
Úspěch se neomezil pouze na nejvyšší dosaženou rychlost.Vytvořeno bylo celkem šest rekordních zápisů v kategorii produkčních silničních vozů.
|Disciplína
|Výsledek
|Nejvyšší dosažená rychlost
|323,35 km/h
|Průměrná rychlost na letmých 1000 m
|314,959 km/h
|Průměrná rychlost na letmých 500 m
|296,258 km/h
|Průměrná rychlost na letmé půlmíli
|317,032 km/h
|Zrychlení z místa na 1/8 míle
|5,795 s
|Zrychlení z místa na 1/4 míle
|8,891 s
Důležité je, že rekordy nejsou vyhrazeny pouze elektromobilům. Jde o výsledky v kategoriích produkčních silničních vozů bez ohledu na druh pohonu. O rekordní jízdu se postaral Tomáš Vavřinec, který Českou republiku reprezentoval v motoristickém sportu 23 let.
Během kariéry získal řadu významných ocenění. Je trojnásobným držitelem Trofeje FIA Mistrovství Evropy, dvojnásobným vicemistrem Evropy a mistrem České republiky v závodech do vrchu i ve sprintu. Na svém kontě má rovněž ocenění Zlatý volant a Cenu Jiřího Sedláře.
Rekordní vůz přijel na letiště po vlastní ose
Zajímavostí je, že rekordní vůz nebyl speciálně upraveným závodním prototypem. Žlutý sedan byl individuálně dovezen z Číny, je běžně registrován v České republice a na letiště v Hradci Králové dorazil po vlastní ose. Podle původní reportáže na něm nebyly provedeny žádné dodatečné úpravy. Dokonce i výrazná karbonová kapota s velkými otvory patří mezi originální příplatkovou výbavu výrobce.
Automobil disponuje baterií o kapacitě 93,7 kWh a 800voltovou elektrickou architekturou. Díky rychlému nabíjení se podle výrobce dokáže nabít z 10 na 80 procent za přibližně 11 minut. Během jedné jízdy s maximální akcelerací po letištní dráze spotřeboval vůz přibližně šest procent kapacity baterie.
Zdroj:
Svět motorů