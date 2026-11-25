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Petr Fiala v Press klubu: Vyměnit předsedu ODS nestačí, problém je jinde
Problém Občanské demokratické strany není v jejím předsedovi. Expremiér a bývalý šéf ODS Petr Fiala v Press klubu Frekvence 1 odmítl úvahy, že by straně pomohla výměna Martina Kupky. Současné vedení podle něj jeho důvěru má, strana si ale musí sama ujasnit, kterým směrem chce jít. Fiala zároveň připomněl, že o tom mluvil už na lednovém kongresu, kde z čela ODS odcházel. „Bohužel musím říct, že se ty věci naplňují tím horším scénářem, tak jak jsem předtím varoval a určitě je potřeba něco změnit,“ řekl.
„Někdo mně říká, musí se vyměnit předseda ODS a bude to všecko lepší. Nebude. Martin Kupka je nesmírně pracovitý a dává do toho úplně všechno. Ale ten problém není v jedné osobě nebo v pěti osobách,“ řekl v Press klubu Frekvence 1. „Ten problém je, že si musíme v ODS ujasnit, kterým směrem chceme jít a postavit se za nějakou vizi,“ dodal. Návrat k myšlence „autentické pravicové strany“ podle něj může vést k jednotkám procent, ne k ambici získat ve volbách třicet procent hlasů.
O čem si lidé povídají u stolu, a o čem ne
ODS se podle Fialy musí víc věnovat starostem střední třídy. „Když budeme takhle sedět u stolu, tak asi někde v hospodě nebo doma, tak si asi nebudete povídat o tom, jestli je daň 19 nebo 21 %, ale budete si spíš povídat o tom, jaké jsou čekací lhůty u lékaře, jestli vaši děti mají šanci na nějaké slušné bydlení, jestli nepřijdete o práci v důsledku umělé inteligence,“řekl v Press klubu Frekvence 1. Demokratické strany podle něj musí být také empatičtější k obavám lidí, kteří mají pocit, že se v budoucnu nemusí mít lépe.
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Voliči ODS a TOP 09 jsou si nejblíž
Spolupráci s TOP 09 Fiala nepovažuje za uzavřenou otázku. „Uvidíme dlouhodobě, že voliči ODS a TOP 09 jsou si nejblíž. Tak tady se skutečně nabízí nějaká úzká spolupráce a myslím, že by to bylo důležité znamení pro voliče, že je tu vůle nabídnout silný středopravicový subjekt,“ řekl. Projekt SPOLU podle něj mrtvý není, ale je odsunutý: „Je u ledu a myslím, že ten minulý kongres řekl, tak tohle cestou jít nechceme, děkujeme pane předsedo Fialo a půjdeme jinou cestou.“K uspořádání opozice použil heslo „pět je moc a jedna je málo“ – za optimální by považoval jednu středovou formaci kolem hnutí STAN a jednu středopravicovou kolem ODS. S předsedou STAN Vítem Rakušanem se podle svých slov pravidelně schází, setkali se i tento týden.
Deficit 386 miliard budou splácet mladší generace
Fiala se vymezil i proti státnímu rozpočtu, který sněmovna projednává ve druhém čtení. „Dívám se opravdu s obavami na rozpočet deficitem 386 miliard. Protože je to tak, že to někdo bude muset splácet. A budou to splácet lidé a budou to splácet mladší generace,“řekl. Jeho vláda podle něj hospodařila se schodky mezi 250 a 290 miliardami korun a snížila deficit veřejných financí z 5 procent HDP na 2,2 procenta. Návrh poslanců ODS ušetřit zhruba 100 miliard označil za pokus otevřít debatu o tom, že rozpočet jde sestavit jinak.
Celý rozhovor s Petrem Fialou si můžete poslechnout v záznamu Press klubu Frekvence 1.
Zdroj: ČTK, Frekvence 1