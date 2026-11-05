Běžkyně Mäki závodila s tramvají. Manžel na ni chtěl zavolat policii

Běžkyně Mäki závodila s&nbsp;tramvají. Manžel na&nbsp;ni chtěl zavolat policii

Kristiina Sasínek Mäki (Zdroj: Profimedia)

5. listopadu 2026·Barbora Turková

Česká běžkyně Kristiina Sasínek Mäki má za sebou zajímavou běžeckou zkušenost. V Praze nezávodila se svými kolegyněmi z atletiky, do cesty se jí postavila tramvaj. Na Instagramu se objevilo video, na kterém běží za jedoucím dopravním prostředkem.

Kristiina Sasínek Mäki se pustila do neobvyklého závodu. Na zadní část tramvaje připevnila svůj telefon a rozběhla se za ní, když se tramvaj rozjela. Její krátký běh se uskutečnil v centru Prahy, mezi zastávkami Národní divadlo a Karlovy lázně a honila se s tramvají číslo 17, která jezdí právě centrem města.

Trocha motivace na intervalový trénink. 25 km/h z tebe nevytáhne jen tak nějakej pacemaker!“ stojí v popisku příspěvku na profilu We Are Creators. Česká běžkyně se snažila s tramvají držet tempo a podle přidaného údaje jel spoj rychlostí 50 km/h. Mäki běžela tempem 2:23 min/km, což odpovídá rychlosti přes 25 km/h. „Tohle raději nezkoušejte,” napsala atletka k příspěvku.

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Zobrazit příspěvek na Instagramu

 

Příspěvek sdílený We Are Creators 🚀 (@wearecreatorscz)


Ona sama se pak pochlubila i výslednými údaji ze svého výkonu. Podle aplikace Strava zvládla 520metrový úsek za jednu minutu a 48 sekund. Její challenge okomentoval i její manžel. „Někdo zavolejte policii,“ napsal pod příspěvek žertovně Filip Sasínek, sám skvělý běžec.

Klíčová slova: atletka·běžkyně·Kristiina Sasínek Mäki·tramvaj·zábava·závod

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