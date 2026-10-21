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HOROSKOPY: Panny, dnešek je ideální pro single ženy, vyrazte do ulic a seznamujte se!
BERAN
Nálady určitých dějů budou proměnlivé. Zklidníte se až večer u domácího krbu.
BÝK
S láskou to bude tak akorát. Horší to bude s vaším jídelníčkem. Kolik kalorií si denně dopřáváte? Zkuste si to spočítat!
BLÍŽENCI
Zvídavost je něco, co máte ve své nátuře zakotveno. Být výborně informován, co se děje ve vašem okolí, považujete za samozřejmost.
RAK
Nenechte se zaskočit poněkud rozpačitým ránem. S přibývajícími hodinami se rozehřejete a práce vám půjde od ruky.
LEV
Do všeho půjdete s jasným cílem a rozhodnutím. Malá hádka váš vztah neohrozí. Jak se rychle objevila, tak i rychle zmizí.
PANNA
Dnešek je ideální a povzbuzující pro ženy, které žijí single. Vyrazte do ulic, seznamujte se! Vzrušivá noc je před vámi.
VÁHY
Co se vám nepodařilo vymyslet včera, vymyslíte dnes. Držte se svého postřehu a intuice.
ŠTÍR
Je možné, že budete pociťovat větší potřebu změn. Jen pozor, ať si svou budoucnost nemalujete příliš růžově.
STŘELEC
Nebudete mít příležitost stěžovat si na nudu. Určitou roli sehrají děti a přátelé.
KOZOROH
S nostalgií vzpomínáte na doby, kdy vám ke štěstí stačila pouze pozornost partnera. Dnes si vystačíte sami.
VODNÁŘ
Vyznáváte současně rodinu a volnost. Zpestříte si život posezením s přáteli.
RYBY
Čeká vás romantika všedního dne. Známosti mohou přerůst v románek a nezávazný románek ve vážný vztah.