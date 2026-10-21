HOROSKOPY: Panny, dnešek je ideální pro single ženy, vyrazte do ulic a seznamujte se!

21. října 2026·Horoskopy·Redakce
HOROSKOPY: Panny, dnešek je ideální pro&nbsp;single ženy, vyrazte do ulic a&nbsp;seznamujte se!
Nevíte si rady s tím, jaký vás čeká den? Třeba vám poradí naše horoskopy, které pro rádio Frekvence 1 pravidelně připravuje kartářka Dagmar Kludská.

BERAN

Nálady určitých dějů budou proměnlivé. Zklidníte se až večer u domácího krbu.

BÝK

S láskou to bude tak akorát. Horší to bude s vaším jídelníčkem. Kolik kalorií si denně dopřáváte? Zkuste si to spočítat!

BLÍŽENCI

Zvídavost je něco, co máte ve své nátuře zakotveno. Být výborně informován, co se děje ve vašem okolí, považujete za samozřejmost.

RAK

Nenechte se zaskočit poněkud rozpačitým ránem. S přibývajícími hodinami se rozehřejete a práce vám půjde od ruky.

LEV

Do všeho půjdete s jasným cílem a rozhodnutím. Malá hádka váš vztah neohrozí. Jak se rychle objevila, tak i rychle zmizí.

PANNA

Dnešek je ideální a povzbuzující pro ženy, které žijí single. Vyrazte do ulic, seznamujte se! Vzrušivá noc je před vámi.

VÁHY

Co se vám nepodařilo vymyslet včera, vymyslíte dnes. Držte se svého postřehu a intuice.

ŠTÍR

Je možné, že budete pociťovat větší potřebu změn. Jen pozor, ať si svou budoucnost nemalujete příliš růžově.

STŘELEC

Nebudete mít příležitost stěžovat si na nudu. Určitou roli sehrají děti a přátelé.

KOZOROH

S nostalgií vzpomínáte na doby, kdy vám ke štěstí stačila pouze pozornost partnera. Dnes si vystačíte sami.

VODNÁŘ

Vyznáváte současně rodinu a volnost. Zpestříte si život posezením s přáteli.

RYBY

Čeká vás romantika všedního dne. Známosti mohou přerůst v románek a nezávazný románek ve vážný vztah.

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