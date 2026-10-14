HOROSKOPY: Ryby, vrací se vám chuť do života. Štěstí vám přeje, využijte toho

14. října 2026·Horoskopy·Redakce
Nevíte si rady s tím, jaký vás čeká den? Třeba vám poradí naše horoskopy, které pro rádio Frekvence 1 pravidelně připravuje kartářka Dagmar Kludská.

BERAN

Spontánnost vás úplně dostane, pro něco se nadchnete a půjdete za tím hlava nehlava.

BÝK

Povinnosti, které jste si naložili na svá bedra, vám nedovolí si moc vyskakovat. Věnujte se jen tomu, na co vám síly stačí. Nehrajte si na hrdiny!

BLÍŽENCI

Dnes budete potřebovat více přizpůsobivosti. Raději pozorujte, než konejte.

RAK

Vsadíte-li na rozum a pozitivní přístup, určitá trpělivost se vám vyplatí a neuděláte chybu

LEV

Dnes se nespoléhejte na štěstí, ale dobrou přípravu. Podle všeho budete pod drobnohledem nadřízených a ne všechno vám bude po chuti.

PANNA

Systematicky pokračujete ve svých plánech, ale ve vztazích můžete narážet na názorové střety. Raději nic neriskujte, hledejte rovnováhu mezi prací a láskou.

VÁHY

Můžete očekávat všechno možné, jen ne klidný den. Výrazně vás ovlivní okolí, ale nakonec to zvládnete.

ŠTÍR

Můžete trochu zápasit s citovou nevyrovnaností. Děláte z komára velblouda.

STŘELEC

Vaše reakce jsou neuvěřitelné. V rekordním čase dostojíte svým slibům. Není vám lhostejné, co si o vás blízcí myslí.

KOZOROH

Dnešní dojmy budou mít rozhodující vliv na vaši náladu. O partnerskou harmonii se postará váš partner.

VODNÁŘ

Můžete mít tendenci investovat a nakupovat, prostě více utrácet. Pozor, ať nepřekročíte finanční rozpočet!

RYBY

Chuť do života se vám vrací. Využijte všech svých šancí. Štístko vám přeje.

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