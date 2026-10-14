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HOROSKOPY: Ryby, vrací se vám chuť do života. Štěstí vám přeje, využijte toho
BERAN
Spontánnost vás úplně dostane, pro něco se nadchnete a půjdete za tím hlava nehlava.
BÝK
Povinnosti, které jste si naložili na svá bedra, vám nedovolí si moc vyskakovat. Věnujte se jen tomu, na co vám síly stačí. Nehrajte si na hrdiny!
BLÍŽENCI
Dnes budete potřebovat více přizpůsobivosti. Raději pozorujte, než konejte.
RAK
Vsadíte-li na rozum a pozitivní přístup, určitá trpělivost se vám vyplatí a neuděláte chybu
LEV
Dnes se nespoléhejte na štěstí, ale dobrou přípravu. Podle všeho budete pod drobnohledem nadřízených a ne všechno vám bude po chuti.
PANNA
Systematicky pokračujete ve svých plánech, ale ve vztazích můžete narážet na názorové střety. Raději nic neriskujte, hledejte rovnováhu mezi prací a láskou.
VÁHY
Můžete očekávat všechno možné, jen ne klidný den. Výrazně vás ovlivní okolí, ale nakonec to zvládnete.
ŠTÍR
Můžete trochu zápasit s citovou nevyrovnaností. Děláte z komára velblouda.
STŘELEC
Vaše reakce jsou neuvěřitelné. V rekordním čase dostojíte svým slibům. Není vám lhostejné, co si o vás blízcí myslí.
KOZOROH
Dnešní dojmy budou mít rozhodující vliv na vaši náladu. O partnerskou harmonii se postará váš partner.
VODNÁŘ
Můžete mít tendenci investovat a nakupovat, prostě více utrácet. Pozor, ať nepřekročíte finanční rozpočet!
RYBY
Chuť do života se vám vrací. Využijte všech svých šancí. Štístko vám přeje.