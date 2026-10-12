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HOROSKOPY: Štíři, hodíte všechny starosti za hlavu. Energii budete dávat milostným aktivitám
BERAN
S nezkrotným zápalem prosazujete své názory. Pokud však chcete, aby vše dopadlo dobře, počítejte v duchu do deseti.
BÝK
Venuše je přející, ale jste tak trochu nerozhodní. Zamilované pohledy nestačí. Chce to akci!
BLÍŽENCI
Planetární konstelace vyhlíží příznivě. Konečně si začínáte plnit přání, jež nosíte v srdci.
RAK
Na milostném poli svítí slunce, vaše romantické touhy by dnes mohly uspět, ale nesmíte koukat vedle.
LEV
Muži poznají, co je to síla ženské přitažlivosti. Ovládejte svoji vášeň, nebo ona naopak ovládne vás.
PANNA
Vědomě naplňujete očekávání svého osudu. Vaše snažení bude mít úspěch i efekt.
VÁHY
Propadáte přílišným fantaziím, jste velcí snílci. Čekáte na chvíli, kdy vám na dveře konečně zaklepe ta pravá láska.
ŠTÍR
Házíte za hlavu všechny starosti a jediné čemu hodláte věnovat energii, jsou milostné aktivity.
STŘELEC
Dnešek vyžaduje větší nároky na váš čas a pozornost. V některých situacích můžete reagovat až přehnaně.
KOZOROH
Charakterizovat vás bude zvýšená citlivost. Centrum vaší povahy volá po partnerském souznění.
VODNÁŘ
Opanuje vás pocit, že nejste tak volní jak k pořádnému rozletu potřebujete. Drobné aféry nejsou vyloučeny.
RYBY
Vaši citlivou náturu dnes mohou snadno ovlivnit kolegové pro své plány. Buďte obezřetní!