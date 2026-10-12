HOROSKOPY: Štíři, hodíte všechny starosti za hlavu. Energii budete dávat milostným aktivitám

12. října 2026·Horoskopy·Dagmar Kludská
Nevíte si rady s tím, jaký vás čeká den? Třeba vám poradí naše horoskopy, které pro rádio Frekvence 1 pravidelně připravuje kartářka Dagmar Kludská.

BERAN

S nezkrotným zápalem prosazujete své názory. Pokud však chcete, aby vše dopadlo dobře, počítejte v duchu do deseti.

BÝK

Venuše je přející, ale jste tak trochu nerozhodní. Zamilované pohledy nestačí. Chce to akci!

BLÍŽENCI

Planetární konstelace vyhlíží příznivě. Konečně si začínáte plnit přání, jež nosíte v srdci.

RAK

Na milostném poli svítí slunce, vaše romantické touhy by dnes mohly uspět, ale nesmíte koukat vedle.

LEV

Muži poznají, co je to síla ženské přitažlivosti. Ovládejte svoji vášeň, nebo ona naopak ovládne vás.

PANNA

Vědomě naplňujete očekávání svého osudu. Vaše snažení bude mít úspěch i efekt.

VÁHY

Propadáte přílišným fantaziím, jste velcí snílci. Čekáte na chvíli, kdy vám na dveře konečně zaklepe ta pravá láska.

ŠTÍR

Házíte za hlavu všechny starosti a jediné čemu hodláte věnovat energii, jsou milostné aktivity.

STŘELEC

Dnešek vyžaduje větší nároky na váš čas a pozornost. V některých situacích můžete reagovat až přehnaně.

KOZOROH

Charakterizovat vás bude zvýšená citlivost. Centrum vaší povahy volá po partnerském souznění.

VODNÁŘ

Opanuje vás pocit, že nejste tak volní jak k pořádnému rozletu potřebujete. Drobné aféry nejsou vyloučeny.

RYBY

Vaši citlivou náturu dnes mohou snadno ovlivnit kolegové pro své plány. Buďte obezřetní!

 

Doporučujeme

Víkendový horoskop: Koho čeká nečekaná zpráva a kdo by měl dát šanci novému setkání?
Teď nejčtenější
Tereza Mašková a Václav Noid Bárta spojili síly v emotivním duetuHOROSKOPY: Býci, rodinné záležitosti jsou u vás na prvním místě, když jde o peníze, špatně slyšíte Vztah byl špatný, přesto se vám stýská. Proč mozek idealizuje bývalé partnery

Další článek
Víkendový horoskop: Koho čeká nečekaná zpráva a kdo by měl dát šanci novému setkání?Víkend 17. a 18. října přinese překvapivé zprávy, spontánní plány i několik momentů, kdy bude lepší dát na vlastní pocit než na názory okolí. Některá znamení čeká příjemné setkání,Číst další článek →
Související články
HOROSKOPY: Lvi, výzvy budou pro vás magnetem. Otevřete se novým příležitostemHoroskopy · 1 min čteníHOROSKOPY: Ryby, vrací se vám chuť do života. Štěstí vám přeje, využijte tohoHoroskopy · 1 min čteníHOROSKOPY: Blíženci, nic nenecháte náhodě, kombinujete práci s osobními záležitostmiHoroskopy · 1 min čtení
Nejčtenější v rubrice Horoskopy
1Horoskop na říjen: 3 znamení čeká velká změna. Koho překvapí láska a kdo zabere v práci?2Týdenní horoskop: Koho čeká zásadní rozhodnutí a komu se ozve někdo z minulosti?3HOROSKOPY: Panny, čeká vás den, ve kterém nechybí překvapení. Barometr lásky stoupá4Víkendový horoskop: Koho čeká nečekané setkání a kdo by si měl dát pozor na zbytečnou hádku?
Pokračujte v rubrice
HoroskopyDagmar Kludskáhoroskophoroskopy