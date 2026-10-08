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Alena Schillerová: Banky by měly přispívat k dostupnému bydlení v Česku
8. října 2026·Press klub··
NásledujePřehrát za 5 sPřejít na díl →Hypotéky dál zdražují, a komplikují lidem získat vlastní bydlení. Jak na síti X napsala vicepremiérka a ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO , není důvod k tomu, aby hypotéky zdražovaly. Základní sazba České národní banky zůstává stejná. Vyzvala proto banky, aby se nad její kritikou zamyslely. Mluvila o tom taky v našem Press klubu, poslechněte si celý rozhovor. Odebírat podcasty pořadu Press klub
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