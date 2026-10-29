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Mohla Nataša Gollová slyšet alespoň jednou v životě píseň Sex Bomb?
29. října 2026·Velké hlavy·····
NásledujePřehrát za 5 sPřejít na díl →Velké hlavy glosují aktuální dění, k tomu si vybírají malé i velké události. A rozhodně si z nich nedělají hlavu a moc se s nimi nemažou. Zda jsou jejich komentáře vtipné, či nikoliv, posuďte sami. Odebírat podcasty pořadu Velké hlavy
Další článekMohla Charlotta Ella Gottová platit halířovými mincemi?Velké hlavy glosují aktuální dění, k tomu si vybírají malé i velké události. A rozhodně si z nich nedělají hlavu a moc se s nimi nemažou. Zda jsou jejich komentáře vtipné, či nikolČíst další článek →
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