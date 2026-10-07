Vyhledávání
Dominik Kubalík má důvod k úsměvu. Hokejista oznámil další přírůstek do rodiny
Český hokej bude mít dalšího malého reprezentanta. Hokejový útočník Dominik Kubalík se svěřil, že se jeho rodina rozroste. K dceři Mie a manželce Kláře přibyde nový potomek. Klára je totiž podruhé těhotná.
Dominik Kubalík prožívá jedno z nejšťastnějších životních období. Jednatřicetiletý reprezentační kanonýr a jeho manželka Klára oznámili na sociálních sítích, že se jejich rodina brzy rozroste o dalšího člena. „Z naší malé holčičky bude velká ségra,“ napsala Klára k příspěvku. V něm se pochlubila sérií rodinných fotek, na kterých to šťastné rodince neskutečně sluší.
Pod fotkami se strhla vlna gratulací nejen od fanoušků, ale i od přátel. Na zprávu reagovala třeba manželka Tomáše Hertla, manželka Tomáše Kundrátka nebo partnerka Jana Rutty. „Boží jste. Obrovská gratulace,“ poslala vzkaz Denisa, partnerka Jana Rutty. Dcera Mia se narodila 10. května 2024, přesně v den zahájení mistrovství světa.
Sestřel Miloše! Aneb vědomostní kvíz Frekvence 1Přečíst článek →
Kubalík ráno pospíchal do porodnice, kde se dcerka narodila, a večer pak naskočil do zápasu proti Finsku. Češi ho vyhráli, takže malá Mia přinesla celému nároďáku štěstí. Hokejista nyní působí ve švýcarské lize v týmu EV Zug, primárně se ale bude těšit na nový přírůstek do rodiny.