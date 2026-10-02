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Halle Berry čelí vážnému obvinění. Exmanžel tvrdí, že napadla jejich syna
Halle Berry čelí vážným obviněním ze strany svého bývalého manžela Oliviera Martineze. Francouzský herec požádal soud o výhradní péči o jejich dvanáctiletého syna Macea a zároveň podal návrh na dočasné ochranné opatření. Tvrdí, že Berry syna fyzicky napadla. Právnička oscarové herečky označila podání za zcela nepodložené a záměrně zavádějící.
Spor mezi Halle Berry a Olivierem Martinezem se opět vyostřil. Podle soudních dokumentů, které získal magazín People, Martinez tvrdí, že jejich syn Maceo měl být 26. září během konfliktu s matkou fyzicky napaden.
Martinez v návrhu uvádí, že mu syn zavolal a požádal ho, aby ho přijel vyzvednout. Podle jeho verze měl chlapec říct, že ho matka napadla a že se podobná situace nestala poprvé. V soudním podání Martinez tvrdí, že Berry během hádky „skočila“ na syna, položila mu ruce kolem krku a začala ho škrtit. Podle dokumentů měla přitom křičet: „Kdo je teď dominantní? Kdo je dominantní?“
Martinez zároveň tvrdí, že nejde o jediný incident a že v uplynulých letech mělo dojít i k dalším fyzickým konfliktům. V podání zmiňuje také údajné slovní a emocionální útoky. Hereččin snoubenec Van Hunt měl být podle Martineze během zářijového incidentu přítomen. V soudních dokumentech ho přitom popsal jako člověka, který se podle něj během sporu zachoval férově a Macea hájil.
Martinez rovněž uvedl, že Berry měla některé předchozí situace zlehčovat jako žert nebo hru. Odkázal přitom i na její zkušenosti s MMA tréninkem a tvrdil, že syna měla někdy držet v chvatech a chtít po něm, aby se „odklepal“.
Právnička Halle Berry Marina Beck se proti tvrzením bývalého manžela důrazně ohradila. „Říct, že je toto podání zcela nepodložené a záměrně zavádějící, by bylo slabé slovo,“ uvedla ve vyjádření.
Dodala, že Berry podobné jednání ze strany Martineze už zná a že ji současná situace velmi mrzí. „Nedovolí však, aby ji to odradilo od boje za Maceovy nejlepší zájmy a od toho, aby mu poskytovala lásku a podporu, kterou potřebuje,“ uvedla její právní zástupkyně.
Martinezův advokát Patrick Baghdaserians naopak řekl, že hlavní prioritou jeho klienta je zdraví, bezpečí a celkový prospěch dítěte. Právě proto podle něj k soudu návrh podal. Součástí dokumentů mají být také zprávy, které si bývalí manželé vyměňovali. Berry měla v jedné z nich napsat, že ji syn nerespektuje a má pocit, že nemá právo o ničem rozhodovat.
„Nerespektuje mě a má pocit, že mu nemám mluvit do života. Jsem jen peněženka! Tohle je špatně,“ měla napsat. Když jí Martinez později oznámil, že si syn přeje, aby ho přijel vyzvednout, měla podle podání odpovědět: „Ne, s tím nejsem v pořádku. Chce se hádat se svojí matkou? Co to z něj vychováváme za dítě? Jako jeho otec by ses ho měl zeptat, co to má znamenat. Jsem přece jeho máma.“
Jde však o texty předložené v rámci Martinezova soudního podání a jejich kontext zatím nebyl nezávisle ověřen. Berry a Martinez se rozešli už v roce 2015 po dvou letech manželství, jejich rozvod byl ale definitivně uzavřen až v roce 2023. Tehdy se dohodli na společné právní péči o syna.
Herečka zároveň souhlasila s placením výživného ve výši 8 000 dolarů měsíčně a další částky odvozené od příjmů přesahujících dva miliony dolarů ročně. Hradí také Maceovo školné, školní potřeby a mimoškolní aktivity.
Napětí mezi bývalými manželi se přitom objevovalo už dříve. V roce 2024 podle soudních dokumentů souhlasili s terapií zaměřenou na společné rodičovství, která měla pomoci řešit jejich spory a zlepšit komunikaci.
Tehdejší zdroj magazínu People uvedl, že Berry a Martinez mají velmi rozdílné výchovné přístupy a společná péče pro ně nebyla jednoduchá. Zároveň ale zdůraznil, že oba svého syna milují. O tom, zda soud Martinezově žádosti o výhradní péči a ochranné opatření vyhoví, zatím rozhodnuto nebylo. Obvinění proti Halle Berry tak v tuto chvíli zůstávají tvrzeními jejího bývalého manžela, která herečka prostřednictvím své právničky odmítá.
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