Martin Zounar: Z divadla mě vyhodili, protože jsem zlobil. Na terapii se jezdím pochlubit

Martin Zounar: Z&nbsp;divadla mě vyhodili, protože jsem zlobil. Na&nbsp;terapii se jezdím pochlubit
25. října 2026·Šárka Blahoňovská

Martin Zounar prožívá období, kterému sám říká „šestá míza“. Baví ho cyklistika, zhubl dvacet kilogramů a těší se na společnou divadelní práci s Mahulenou Bočanovou. V rozhovoru pro podcast OFF AIR Frekvence 1 ale otevřeně zavzpomínal i na psychické vyčerpání a problémy, které zasáhly jeho profesní život. Popsal také, proč pravidelně vyhledává odbornou pomoc, přestože se mu dnes daří.

 

Zounar přiznal, že přibližně před šesti lety procházel obdobím, kdy nemohl najít způsob, jak znovu načerpat energii. Dnes pravidelně dochází na sezení, která vnímá jako důležitou součást péče o sebe. „Chodím pravidelně, každý týden nebo čtrnáct dní. Duševní hygiena je strašně důležitá,“ vysvětlil v podcastu Frekvence 1 OFF AIR. Nemluví při nich přitom pouze o starostech. „Jezdím se tam i pochlubit, říct, že se mi daří,“ přiznal.

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K současné spokojenosti mu pomáhá také pohyb a přehledný pracovní kalendář. Propadl cyklistice, doma trénuje na válcích a radost má i z dvaceti kilogramů, které se mu podařilo shodit. „Pohltilo mě to. Kéž by mi to vydrželo,“popsal své nadšení. Současné rozpoložení pak vystihl vlastní hláškou: „Jak se říká, druhá míza. Tak já jsem asi chytil šestou mízu.“ Vedle práce potřebuje mít před sebou také konkrétní chvíle odpočinku.

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Při vzpomínání na divadelní práci se nevyhnul ani vlastním chybám. O odchodu z Divadelního spolku Háta otevřeně řekl: „Byl jsem vyhozen, protože jsem zlobil, takže jsem si to zasloužil.“

Jak se Martinu Zounarovi daří ve vztahu a co mu dnes dělá největší radost? Jak tvoří videa na sociální sítě a proč ho baví oslovovat mladší publikum? A na jaké vtipné historky z divadla zavzpomínal? Celý rozhovor najdete níže.

Zdroj: Frekvence 1 OFF AIR

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