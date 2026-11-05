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Policie převezla zpěváka Jarka Šimka do Bohnic. Kvůli znepokojivým příspěvkům na sociálních sítích
Zpěvák a skladatel Jarek Šimek (52) má za sebou dramatické chvíle. Po znepokojivých příspěvcích na sociálních sítích po něm pátrala policie, která ho následně převezla do psychiatrické nemocnice. Tam však dlouho nezůstal.
Zpěvák Jarek Šimek, který v minulosti spolupracoval například se zesnulou Ivetou Bartošovou, v posledních týdnech vyvolával obavy svými příspěvky na sociálních sítích. Opakovaně v nich tvrdil, že mu někdo usiluje o život, a obracel se s žádostmi o pomoc také na politiky a státní instituce. Jeho chování znepokojilo nejen fanoušky, ale především nejbližší okolí. Ve středu 4. listopadu po něm proto policie vyhlásila celostátní pátrání.
Policisté hudebníka nakonec vypátrali v pizzerii na pražských Hájích. Šimek si celý zásah natáčel a video následně zveřejnil na Facebooku. „Policie České republiky mě chce zadržet. Jakým právem, pane?“ptal se zasahujícího policisty. Ten mu vysvětloval, že důvodem zásahu jsou obavy o jeho bezpečí. „Bojím se o váš život, kolegové se bojí o váš život a zdraví,“ uvedl policista. Zpěvák však zásah považoval za nespravedlivý a během něj dokonce telefonoval do redakce eXtra.cz, kde tvrdil, že žádné vyšetření nepotřebuje.
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Podle informací webu eXtra.cz policie následně Šimka doprovodila do Psychiatrické nemocnice Bohnice. Jeho blízcí doufali, že se mu dostane odborné pomoci, situace však nabrala nečekaný obrat. Po lékařském vyšetření byl totiž zpěvák podle zdrojů redakce propuštěn do domácí péče. Toto rozhodnutí jeho okolí zaskočilo. Přátelé se o hudebníka nadále obávají a podle zmíněného webu nevědí, jak mu pomoci. Podrobnosti lékařského vyšetření ani důvody, které vedly k jeho propuštění, nejsou veřejně známé.