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Daniela Špinar promluvila o životní proměně i předsudcích: Tranzice pro mě není uzavřená kapitola
Režisérka a herečka Daniela Špinar se po několika letech znovu objevila v Show Jana Krause. Od své předchozí návštěvy prošla výraznou životní proměnou, sama ale zdůrazňuje, že tranzici nevnímá jako uzavřenou kapitolu. S moderátorem mluvila o vlastním vývoji, práci i předsudcích, se kterými se stále potkává.
Daniela Špinar už v pořadu Jana Krause jednou hostem byla. Tehdy se nacházela na začátku tranzice, dnes o celé cestě mluví s větším odstupem a zároveň upozorňuje, že nejde o proces, který by podle ní měl jeden jasně vymezený konec. „Není ale pravda, že už by byla ukončena. Pořád tím životem proplouváte, snažíte se věci zlepšovat,“ uvedla v Show Jana Krause.
Na tranzici se podle svých slov nedívá jen jako na změnu spojenou s genderovou identitou. V širším smyslu ji vnímá jako něco, čím během života prochází každý člověk, protože se neustále vyvíjí a proměňuje. Jan Kraus její úvahu tradičně odlehčil a poznamenal, že on sám je spíš „v transu“. Špinar se vedle divadelní režie věnuje také herectví v muzikálu a vlastnímu stand-upovému programu. Osobní zkušenosti v něm využívá s humorem a nadhledem.
„Napsala jsem v průběhu pěti let knihu a pak hodinový program, ve kterém hodnotím svůj život až do současnosti,“ popsala svou současnou tvorbu. V rozhovoru přišla řeč také na předsudky. Režisérce vadí především to, když si na ni lidé vytvoří názor ještě předtím, než ji vůbec osobně poznají nebo vidí její práci. Právě střet s předem vytvořenými představami podle ní patří k věcem, které dokážou život komplikovat.
Jan Kraus na to reagoval tím, že odlišnost od běžných společenských očekávání může mít svou cenu. „Není to pro společnost běžné. Člověk nese kříž své výjimečnosti a nese ho sám,“ poznamenal. Špinar ale o vlastním životě mluví s humorem a bez snahy svou zkušenost idealizovat. Právě kombinace nadhledu, otevřenosti a osobních témat se promítá i do její současné tvorby, ve které se vrací k tomu, čím během posledních let prošla.
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