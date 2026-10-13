Daniela Špinar promluvila o životní proměně i předsudcích: Tranzice pro mě není uzavřená kapitola

Daniela Špinar promluvila o&nbsp;životní proměně i&nbsp;předsudcích: Tranzice pro&nbsp;mě není uzavřená kapitola

Daniela Špinar (Foto: Profimedia)

13. října 2026·Matěj Kašpar

Režisérka a herečka Daniela Špinar se po několika letech znovu objevila v Show Jana Krause. Od své předchozí návštěvy prošla výraznou životní proměnou, sama ale zdůrazňuje, že tranzici nevnímá jako uzavřenou kapitolu. S moderátorem mluvila o vlastním vývoji, práci i předsudcích, se kterými se stále potkává.

Daniela Špinar už v pořadu Jana Krause jednou hostem byla. Tehdy se nacházela na začátku tranzice, dnes o celé cestě mluví s větším odstupem a zároveň upozorňuje, že nejde o proces, který by podle ní měl jeden jasně vymezený konec. „Není ale pravda, že už by byla ukončena. Pořád tím životem proplouváte, snažíte se věci zlepšovat,“ uvedla v Show Jana Krause.

Na tranzici se podle svých slov nedívá jen jako na změnu spojenou s genderovou identitou. V širším smyslu ji vnímá jako něco, čím během života prochází každý člověk, protože se neustále vyvíjí a proměňuje. Jan Kraus její úvahu tradičně odlehčil a poznamenal, že on sám je spíš „v transu“. Špinar se vedle divadelní režie věnuje také herectví v muzikálu a vlastnímu stand-upovému programu. Osobní zkušenosti v něm využívá s humorem a nadhledem.

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„Napsala jsem v průběhu pěti let knihu a pak hodinový program, ve kterém hodnotím svůj život až do současnosti,“ popsala svou současnou tvorbu. V rozhovoru přišla řeč také na předsudky. Režisérce vadí především to, když si na ni lidé vytvoří názor ještě předtím, než ji vůbec osobně poznají nebo vidí její práci. Právě střet s předem vytvořenými představami podle ní patří k věcem, které dokážou život komplikovat.

Jan Kraus na to reagoval tím, že odlišnost od běžných společenských očekávání může mít svou cenu. „Není to pro společnost běžné. Člověk nese kříž své výjimečnosti a nese ho sám,“ poznamenal. Špinar ale o vlastním životě mluví s humorem a bez snahy svou zkušenost idealizovat. Právě kombinace nadhledu, otevřenosti a osobních témat se promítá i do její současné tvorby, ve které se vrací k tomu, čím během posledních let prošla.

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Zdroje:

Show Jana Krause

Prima

Klíčová slova: Daniela Špinar·LGBTQ+·seznam·transgender

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