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Pamatujete na Sabrinu, mladou čarodějnici? Melissa Joan Hart odhalila temnou stránku natáčení
Pro miliony diváků byla sympatickou dospívající čarodějkou, která se snažila zvládat školu, první lásky i své magické schopnosti. Melissa Joan Hart se díky seriálu Sabrina, mladá čarodějnice stala jednou z nejznámějších televizních tváří přelomu tisíciletí. Za úsměvem její postavy se ale někdy skrývaly chvíle, kdy herečka sotva dokázala stát na nohou.
Při příležitosti letošního 30. výročí seriálu se rozhodla zavzpomínat na méně příjemnou stránku natáčení. Na instagramu popsala, že několikrát pracovala i ve chvílích, kdy ji trápily vážné žaludeční potíže.
„Tak si pojďme promluvit o tom, kolikrát jsem byla během natáčení Sabriny nemocná,“ začala herečka své vyprávění. Podle vlastních slov zažila během sedmi let natáčení dva nebo tři případy, kdy ji postihla silná střevní viróza a nedokázala přestat zvracet.
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Přesto se snažila chodit do práce. Důvodem nebyla pouze její profesionalita, ale také obava, kterou v ní vyvolala varování některých lidí z filmového průmyslu. „Někteří lidé mě varovali, že když herečka onemocní a kvůli tomu nepřijde do práce, pojišťovna ji už nemusí chtít pojistit pro další projekt. A to by ji mohlo stát kariéru,“ vysvětlila.
Hart tak měla strach, že by pracovní neschopnost mohla ovlivnit její budoucí herecké příležitosti. Šlo o varování, která tehdy dostala, nikoli o potvrzené pravidlo fungování filmového průmyslu. Na jeden z nepříjemných zážitků si herečka vzpomíná dodnes. Odehrál se během první řady seriálu, kdy se v epizodě objevil herec Ed Begley Jr. v roli Sabrinina učitele matematiky.
Melissa tehdy byla natolik nemocná, že mezi jednotlivými replikami nedokázala normálně sedět. „Ani si nepamatuji, o čem ta epizoda byla. Jen si vzpomínám, že jsem si celé roky říkala: Panebože, on mě musí nenávidět, protože jsem byla ta nejhorší kolegyně,“ přiznala.
Během společných scén si totiž neustále pokládala hlavu na školní lavici. „Vždycky jsem zvedla hlavu, abych řekla svou repliku, a když mluvil on, zase jsem si ji položila,“ popsala. Herečka se dlouho obávala, že na svého zkušenějšího kolegu udělala příšerný dojem. Netušila však, že jejich příběh bude mít po letech úplně jiné pokračování.
S Edem se Melissa Joan Hart později znovu pracovně setkala. Jako režisérka s ním spolupracovala na seriálu Malý Sheldon, kde herec ztvárnil doktora Granta Linklettera. Objevili se také společně ve vánočním filmu Dear Christmas z roku 2020, ve kterém Begley hrál jejího otce. Teprve tehdy Melissa zjistila, že její dávné obavy byly zbytečné.
„Okamžitě jsme se stali přáteli. Říkal mi, že má na ten seriál moc hezké vzpomínky. A já mu na to řekla: Panebože, já se tak bála, že mě nenávidíš,“ zavzpomínala. Dnes se podle jejích slov řadí mezi blízké přátele. Ještě dramatičtější zážitek se odehrál v roce 1999 při natáčení závěrečné epizody třetí řady s názvem The Good, the Bad, and the Luau.
Herečka na něj nedávno zavzpomínala také v rozhovoru pro magazín Entertainment Weekly, který vznikl u příležitosti třicátého výročí seriálu. V jedné ze scén se natáčelo na kulisách sopky, kde Melissa musela pracovat navzdory silné nevolnosti a vysokým teplotám.
„Pamatuji si, že právě při natáčení této epizody na sopce jsem strašně zvracela,“ uvedla. Situace byla natolik nepříjemná, že se obávala ztráty vědomí. „Požádala jsem hlavního technika, aby stál za mnou pro případ, že bych omdlela a spadla dolů, protože jsme byli venku na slunci,“ popsala.
Zatímco diváci na obrazovkách sledovali další kouzelné dobrodružství, představitelka Sabriny se mezi záběry potýkala s vyčerpáním a zvracením. Seriál Sabrina, mladá čarodějnice se začal vysílat v roce 1996 a na televizních obrazovkách vydržel sedm řad až do roku 2003. Příběh dospívající Sabriny Spellmanové, která v šestnácti letech zjistí, že je čarodějnice, si získal popularitu také mezi českými diváky.
Kromě Melissy Joan Hart se mezi nejoblíbenější postavy zařadily její tety Hilda a Zelda v podání Caroline Rhea a Beth Broderick. Nezapomenutelnou součástí seriálu byl také mluvící černý kocour Salem, kterému v originále propůjčil hlas Nick Bakay. Právě kombinace rodinného humoru, magie, školních starostí a vztahů udělala ze Sabriny jeden z charakteristických seriálů 90. let.
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