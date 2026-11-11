Vyhledávání
Ani za Oscara se nesvléknu! Deset hollywoodských hvězd, které odmítají nahé scény
V Hollywoodu se od herců často očekává, že pro dobrou roli udělají téměř cokoli. Někteří jsou ochotni radikálně změnit vzhled, podstoupit náročné fyzické proměny nebo natáčet velmi intimní scény. Existují však i slavné osobnosti, které mají v tomto ohledu jasno. Nahota před kamerou je pro ně nepřekročitelnou hranicí.
Julia Roberts: Nahota před kamerou není pro mě
Jedna z největších hollywoodských hvězd Julia Roberts patří mezi herečky, které si už na začátku kariéry stanovily jasné hranice. A dodržuje je dodnes. V rozhovoru pro britský Vogue se k tématu vrátila během povídání s režisérem Richardem Curtisem, se kterým spolupracovala na romantické komedii Notting Hill.
„Nechci kritizovat rozhodnutí ostatních, ale nesvlékat se ve filmu nebo se nevystavovat fyzicky zranitelným situacím je volba, kterou dělám sama za sebe,“ vysvětlila. Své stanovisko přitom zastávala už při natáčení slavného filmu Pretty Woman z roku 1990. Režisérovi Garrymu Marshallovi tehdy jasně řekla, že nebude natáčet nahá.
Pamatujete na Sabrinu, mladou čarodějnici? Melissa Joan Hart odhalila temnou stránku natáčeníPřečíst článek →
Natalie Portman: Nechci, aby moje děti našly takové fotografie na internetu
Podobný postoj zastává také oscarová herečka Natalie Portman, kterou diváci znají například z filmů Černá labuť nebo Star Wars. V roce 2023 se objevila v pořadu The Drew Barrymore Show, kde dostala otázku, zda existuje něco, co by kvůli filmové roli odmítla udělat.
„Ukázat prsa? Není to příliš prudérní?“ odpověděla trochu rozpačitě. Moderátorka Drew Barrymore ji okamžitě ujistila, že rozhodně není. Portman následně vysvětlila, že jedním z hlavních důvodů jsou její děti. „Pořád si říkám, že nechci, aby moje děti našly takové fotografie na internetu,“ přiznala.
Sarah Jessica Parker: Ani v Sexu ve městě se nechtěla svlékat
Možná nejpřekvapivější jméno na seznamu je Sarah Jessica Parker, představitelka Carrie Bradshawové ze seriálu Sex ve městě. Přestože seriál HBO proslul otevřeným zobrazováním sexuality, samotná Parker měla od začátku jasno, že nahé scény natáčet nechce.
V rozhovoru s Howardem Sternem v roce 2023 vzpomínala, jak své obavy sdělila tvůrci seriálu Darrenu Starovi. „Řekla jsem mu, že se při nahotě necítím dobře a mám podezření, že i když nebude v pilotním díle, později se v seriálu objeví,“ vysvětlila.
Star její rozhodnutí bez problémů přijal. „Řekl mi: Tak to nedělej. Je mi to jedno. Máme jiné herce, kteří to udělají, pokud jim to bude příjemné. Ale ty nemusíš,“ vzpomínala. Herečka dodala, že za jejím rozhodnutím nestály žádné morální výhrady. „Myslím, že jsem byla prostě stydlivá. Nikdy jsem se necítila dobře, když jsem se měla takhle odhalovat,“ přiznala.
Jessica Alba: Nechci, aby moje prsa viděli prarodiče
Herečka Jessica Alba má ve svých pracovních smlouvách dokonce ustanovení, které nahotu zakazuje. Její důvod je přitom poměrně jednoduchý a sama ho kdysi vysvětlila s humorem. „Nechci, aby moje prsa viděli prarodiče. To je celé,“ řekla v roce 2014 magazínu Glamour.
„O Vánocích by to bylo divné,“ dodala. Herečka navíc zastává názor, že nahota by žádný z filmů, ve kterých dosud účinkovala, zásadně nevylepšila. V roce 2025 také přiznala, že pro ni bylo velmi nepříjemné natáčení jedné ze scén filmu Fantastická čtyřka z roku 2005.
Její postava Neviditelné ženy se v příběhu musela svléknout, aby byla zcela neviditelná. Přestože samotná herečka nebyla ve výsledném filmu skutečně nahá, situaci prožívala velmi těžce. „Bylo to hrozné. Ve skutečnosti to bylo velmi ponižující. Vyrůstala jsem v poměrně konzervativní rodině a jsem dost stydlivý člověk. Té scény jsem se děsila celé týdny,“ vzpomínala.
Anna Kendrick: Moje tělo pořád patří mně
Anna Kendrick, známá například z hudební komedie Ladíme!, vysvětlila svůj postoj v autobiografii Scrappy Little Nobody z roku 2016. Herečka zdůraznila, že nemá nic proti intimním scénám jako takovým. Problém pro ni představuje samotné odhalování těla.
„Nevadí mi sexuální scéna. Postava může mít sexuální scénu, ale části mého těla mi pořád připadají jako moje. Protože také jsou,“ napsala. Zároveň zdůraznila, že respektuje kolegy, kteří se před kamerou svlékat rozhodnou.
„Nemám vůbec nic proti nahotě ve filmu. Může přidat na realismu a intimitě. A hercům, kterým to vyhovuje, fandím. Ale pro mě to zatím není,“ vysvětlila.
Allison Williams: Nechtěla jsem, aby se mým dětem jednou smáli
Allison Williams účinkovala v seriálu Holky (Girls), který se nahým scénám rozhodně nevyhýbal. Ona sama se však už před začátkem natáčení rozhodla, že se před kamerou svlékat nebude. V roce 2017 prozradila, že během příprav pilotního dílu dostala k podpisu souhlas s natáčením nahých scén pro HBO. Dokument ale odmítla podepsat.
„Řekla jsem, že to nepodepíšu. Moji agenti se ptali: Cože? A já jim odpověděla, ať jim prostě řeknou, že to nepodepíšu,“ vzpomínala. Podle herečky tvůrci zpočátku předpokládali, že časem změní názor. Když se tak nestalo ani během druhé řady, přestali na ni naléhat.
Williams také přiznala, že myslela na své případné budoucí děti. Nechtěla jim dát další důvod, proč by se jim spolužáci mohli posmívat, například kvůli starým fotografiím nahé matky dostupným na internetu.
Jessica Simpson: Ani Oscar by mě nepřesvědčil
Zpěvačka a herečka Jessica Simpson se během své kariéry často potýkala s komentáři týkajícími se jejího vzhledu. Už v roce 2004 však v rozhovoru pro magazín Allure prohlásila, že nahé scény natáčet nebude.
„Je mi jedno, jak temná nebo intelektuální by ta role byla. I kdybych za ni měla dostat Oscara, neudělám to,“ řekla. Podle jejích slov pro ni podobná ocenění nemají takovou hodnotu, aby kvůli nim překračovala vlastní hranice.
„Nemyslím si, že si lidé zaslouží vidět, co mám pod oblečením,“ dodala s humorem. Výjimku však udělala mimo herectví. V roce 2012 se během těhotenství objevila na téměř nahé titulní straně časopisu Elle.
Rebel Wilson: Ve smlouvě mám zákaz nahoty
Také australská herečka Rebel Wilson, známá například z komedie Ladíme!, si nechává do smluv zapisovat zákaz nahých scén. V roce 2016 přiznala, že toto pravidlo způsobilo komplikace během natáčení komedie Grimsby se Sachou Baronem Cohenem.
Tvůrci totiž požadovali úplnou čelní nahotu, což herečka odmítla. „Ve smlouvě máme výslovně napsáno: Žádná nahota,“ uvedla. Produkce proto podle jejích slov najala dublérku, která požadované záběry natočila místo ní. Wilson zároveň připustila, že za určitých okolností by své rozhodnutí mohla přehodnotit. Musela by však mít naprostou důvěru v lidi, kteří film vytvářejí, a cítit se při natáčení bezpečně.
Mckenna Grace: Je mi teprve dvacet, ale mám jasno
Jednou z nejmladších hereček, které o svých hranicích otevřeně promluvily, je Mckenna Grace. Dvacetiletá hvězda filmu The Hunger Games: Sunrise on the Reaping v rozhovoru pro Cosmopolitan vysvětlila, že v současné fázi kariéry odmítá nahotu i výrazně sexualizované role.
„V tuto chvíli rozhodně netočím nahé nebo velmi sexualizované scény. Respektuji každého, kdo to dokáže, ale mě to děsí. Nevím, jestli se to někdy změní,“ přiznala. Zároveň upozornila, že to neznamená, že by chtěla hrát pouze v rodinných filmech.
Připomněla například svou účast v hororu Vřískot 7, kde její postava čelí brutálnímu útoku. Jejím velkým snem přitom zůstává zahrát si jednoho dne princeznu od Disney.
Steve Martin: Svlékat se nebudu. Ale prsa ukážu!
Ačkoli se debata o nahotě před kamerou často týká hereček, vlastní hranice mají samozřejmě také muži. Legendární komik Steve Martin o tématu promluvil už v roce 1984 v rozhovoru pro časopis Penthouse.
Tehdy vysvětloval, že se chce ve svých rolích posunout k dospělejším postavám, nikoli však prostřednictvím nahých nebo explicitních scén. Na přímou otázku, zda by se někdy ve filmu svlékl, odpověděl záporně.
A protože je Steve Martin především komik, neodpustil si na závěr typický žert. „Ale svoje prsa ukážu,“ prohlásil.
___________
Zdroj: