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V 34 letech zemřel herec RJ Mitte ze seriálu Perníkový táta. Mohlo jít o sebevraždu
Herecký svět zasáhla smutná zpráva. Ve věku pouhých 34 let zemřel americký herec RJ Mitte, kterého diváci znají především jako Waltera Whitea Jr. z kultovního seriálu Perníkový táta (Breaking Bad). Jeho úmrtí potvrdili v pondělí 12. října zástupci herce.
RJ Mitte zemřel v pondělí v texaském Brownsville. Podle agentury Associated Press byl prohlášen za mrtvého kolem 13:30 místního času. Přesná příčina úmrtí zatím nebyla oficiálně potvrzena a okolnosti smrti se vyšetřují. Server TMZ s odvoláním na své zdroje uvedl, že mohlo jít o sebevraždu.
Největší slávu Mitteovi přinesla role Waltera Whitea Jr., přezdívaného Flynn, v oceňovaném seriálu Perníkový táta. V něm ztvárnil syna hlavního hrdiny Waltera Whitea, kterého hrál Bryan Cranston. V seriálu účinkoval od roku 2008 až do jeho závěru v roce 2013 a stal se jednou z jeho výrazných tváří.
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Herec od dětství žil s dětskou mozkovou obrnou, kterou měl také jeho seriálový hrdina. Své zkušenosti využíval nejen před kamerou, ale také při osvětě a podpoře lidí se zdravotním postižením. Působil jako ambasador organizací United Cerebral Palsy a Shriners Children’s. Diváci ho mohli vidět také v seriálech Switched at Birth nebo The Guardians of Justice.
Jeho smrt zasáhla i herecké kolegy. Bryan Cranston, který v Perníkovém tátovi ztvárnil jeho otce, zavzpomínal na Mitteovu houževnatost a odhodlání. Herec se přitom ještě nedávno objevoval na veřejnosti. Koncem září se zúčastnil promítání svého nového filmu Talking to Strangers a začátkem října navštívil festival horkovzdušných balonů v Albuquerque.