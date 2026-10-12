Šimon Bilina: Musel jsem ztratit představu o naději, abych našel něco hlubšího

Šimon Bilina: Musel jsem ztratit představu o&nbsp;naději, abych našel něco hlubšího

Šimon Bilina. Foto: Marián Švoňavec / Frekvence 1

12. října 2026·Šárka Blahoňovská

Herec a hudebník Šimon Bilina, kterého televizní diváci znají především jako Haďáka ze seriálu ZOO, na jaře vydal Severní album a chystá své první turné. V rozhovoru pro pořad Frekvence 1 OFF AIR promluvil o tom, proč vlastní zranění či trauma vnímá jako možný kompas, jak se vyrovnával s popularitou seriálové postavy nebo proč musel přehodnotit svůj pohled na naději. Řeč přišla také na projekt Ubuntu, Davida Stypku i netradiční zkušenosti ze studia herectví.

Výraznou část Bilinovy kariéry představuje role Haďáka v seriálu ZOO. Hercova popularita byla v jednu chvíli tak velká, že jej lidé poznávali prakticky všude. Postupně si ale uvědomil, že pozornost není namířená přímo na něj. „Není to o mně, je to vlastně jenom nějaká iluze postavy.“ Snažil se proto nabytou popularitu spojit s dobrou věcí. V jednu dobu prý dělal až šest benefičních akcí měsíčně.

Bilina v rozhovoru otevřeně promluvil i o tom, že těžké zkušenosti nemusí člověka pouze brzdit. „Já mám pocit, že každý máme nějaký svůj příběh. Možná nějaké trauma, nějaké zranění,“ řekl. Pokud se jim podle něj člověk dokáže postavit, mohou ho naopak nasměrovat. „Může to být náš kompas. A pro mě to je o tom, jak vzít ten jed a přetvořit ho v medicínu,“ vysvětlil. Právě vlastní zkušenosti Bilinu přivedly také k umění, skládání a psaní.

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Dnes podle svých slov objevuje větší klid a „zlatý střed“. Ten hledá i v hudbě. Letos vydal debutové Severní album, na kterém posluchače upozorňuje, že „může obsahovat naději“. Právě naděje pro něj ale není tak jednoduché téma, jak by se mohlo zdát. „Mně přišlo jako největší odměna, když jsem normálně tu naději ztratil,“ nechal se slyšet.

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V rozhovoru pro podcast Frekvence 1 OFF AIR zavzpomínal také na Davida Stypku, promluvil o nezvyklých metodách jedné ze svých pedagožek při studiu herectví nebo o tom, proč peníze vydělané díky ZOO investoval do vlastní hudby. Došlo také na projekt Ubuntu, na kterém se podílí, a stejnojmenný offline festival.

Celý rozhovor se Šimonem Bilinou si pusťte ve videu níže.

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