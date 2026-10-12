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Patrik Hartl otevřeně o rodině: Druhé dítě jsem nechtěl, byl jsem vyčerpaný
Patrik Hartl se netají tím, že je citově založený člověk. Úspěšný spisovatel a režisér má podle vlastních slov blíž k ženskému světu, obklopuje se řadou kamarádek a mnohem víc než soutěživost ho zajímá vzájemná podpora.
Hartl o sobě mluví jako o pečujícím a citlivém člověku, a právě proto mu podle jeho slov často vyhovuje společnost žen. Za roky blízkých přátelství má navíc pocit, že ženskému světu rozumí lépe než dříve. „Napřed se mi zdál tajemný, teď už tolik ne, protože mám tolik kamarádek, se kterými sdílím jejich důležité okamžiky, že do něj vidím víc,“ řekl v rozhovoru pro Proženy.cz.
Dokonce má jasno i v tom, koho by si vybral za společnost v opravdu krajní situaci. „Kdybych měl ztroskotat na pustém ostrově, byl bych tam radši se dvaceti ženami než dvaceti muži. Ale ne kvůli sexu, kvůli citovosti. Vím, že bychom se navzájem líp podpořili. Já jsem totiž hodně citový, přestože zcela jednoznačně heterosexuál,“ vysvětlil.
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Citlivost sehrála velkou roli také v jeho rozhodování o druhém dítěti. Když začala jeho manželka Martina zhruba deset let po narození syna Hynka toužit po dalším potomkovi, Hartl se tomu zprvu bránil. „Byl jsem vyděšenej a vyčerpanej. Jsem totiž strašně pečující typ a ohromně mi záleží na tom, jak se moje děti cítí. V době, kdy syn odrostl, jsem se cítil unavený a potřeboval jsem myslet víc na sebe,“ přiznal.
Už totiž přesně věděl, kolik energie rodičovství vyžaduje. „A tušil jsem, že když přijde nové děťátko, zase se mu budu chtít věnovat, zase budu úzkostlivej. Už jsem věděl, jaký výdej energie to představuje, a měl jsem toho plný zuby.“
Nakonec ale převážila touha jeho ženy a pár se stal rodiči dcery Ayi. Právě ona dnes pro Hartla představuje jednu z největších životních jistot a inspirovala ho také k dětským knihám Andulka Andula a Andulčina andulata.
„Vždycky když je mi úzko nebo když mám strach, že se mi něco nepovede, nebo pochybuju, jestli neselhávám, podívám se na Ayu, nebo ji obejmu – a je to jasný. Je jasný, že žiju správně a žiju hezky. Dítě dokáže chlapovi dát pocit zvláštního emocionálního bezpečí,“ popsal také v rozhovoru.
Hartl zároveň říká, že se zatím nebojí ani vlivu technologií na své děti. Devítiletá Aya podle něj nemá vlastní mobil a mnohem raději tráví čas jinak než u obrazovky. „Myslím, že tohle je problém pro rodiče, kteří podlehnou svodům internetu a sociálních sítí, zpřístupní je dětem moc brzo – a ony tomu taky podlehnou. Aya je taková, že když si může vybrat mezi tabletem a stromem, vždycky radši vyleze na strom.“
Vedle rodiny dál střídá literaturu s divadlem. Přestože ho režie baví, psaní knih mu dává větší svobodu. Nedávno měl ve Studiu Dva premiéru jeho titul Blbka, který nejen napsal, ale také režíroval.
„Odvyprávět něco romantického a dojemného v divadle je strašně těžký. Ve filmu máte možnost leccos naznačit detailním záběrem nebo hudbou, v divadle ne. Když někomu pošeptáte ‚miluju tě‘, je to silný, ale v divadle to tak jednoduše udělat nejde. Musíte si lámat hlavu, jak toho dosáhnout,“ dodal.
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