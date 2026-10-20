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Zrádkyně Mia je maminkou! Radostnou novinku nějakou dobu tajila
Vítězka druhé řady reality show Zrádci Věra Kirchnerová alias Mia se stala maminkou. Radostnou novinku nějakou dobu tajila, s partnerem ale teď zažívají to nejkrásnější životní období.
Novopečená maminka samozřejmě poděkovala zdravotníkům v Ústavu pro péči o matku a dítě, tedy porodnici v pražském Podolí, „za skvělou, profesionální a lidskou péči“. Tu největší podporu ale měla ve svém partnerovi, kterému v příspěvku také poděkovala. „A hlavně děkuju tobě, lásko, jsi ten nejlepší táta.“
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Pod příspěvkem se to hned začalo hemžit gratulacemi. S tou svou přispěchala i vítězka první řady Zrádců Nicol. „Křivoklátské princátko je už tady? Gratuluji!“ Mia jí pohotově odpověděla: „Doufám, že se teta Nikča staví podívat. Nebo uděláme společný výlet na Křivoklát…“ žertovala poslední vítězka. Ozvali se ale i soutěžící z aktuální třetí řady. „Moc moc moc gratuluju! Užívejte si každý nádherný den! Ani se nenadějete a už bude skládat svůj hrad z kostek,“ napsal třeba Kryštof Maliňák alias Zrádce třetí řady, který nenápadně připomněl svou práci designéra stavebnic.