Zrádkyně Mia je maminkou! Radostnou novinku nějakou dobu tajila

Zrádkyně Mia je maminkou! Radostnou novinku nějakou dobu tajila

Mia (Zdroj: Profimedia)

20. října 2026·Barbora Turková

Vítězka druhé řady reality show Zrádci Věra Kirchnerová alias Mia se stala maminkou. Radostnou novinku nějakou dobu tajila, s partnerem ale teď zažívají to nejkrásnější životní období.

Na konci července se vrchní komisařka Věra Kirchnerová, kterou zná celé Česko pod přezdívkou Mia, chlubila těhotenským bříškem. Dnes už má doma miminko. Mia se rozhodla, že si první dny s miminkem užije a sžije se s ním pouze v kruhu své rodiny, a veřejnost o tom informovala až nyní. Je to měsíc, co se nám otočil život vzhůru nohama, je to měsíc, kdy cítíme tolik lásky, strachu a zároveň vděčnosti, je to měsíc, kdy jsme rodina, svěřila se na Instagramu u dojemného snímku, na němž se vedle její ruky a ruky dlouholetého přítele objevují také dvě drobné dětské ručičky.

Novopečená maminka samozřejmě poděkovala zdravotníkům v Ústavu pro péči o matku a dítě, tedy porodnici v pražském Podolí, „za skvělou, profesionální a lidskou péči“. Tu největší podporu ale měla ve svém partnerovi, kterému v příspěvku také poděkovala. „A hlavně děkuju tobě, lásko, jsi ten nejlepší táta.“

 

Zobrazit příspěvek na Instagramu

 

Příspěvek sdílený Mia Zrádci 2025 (@mia_joga)


Pod příspěvkem se to hned začalo hemžit gratulacemi. S tou svou přispěchala i vítězka první řady Zrádců Nicol. Křivoklátské princátko je už tady? Gratuluji!“ Mia jí pohotově odpověděla: Doufám, že se teta Nikča staví podívat. Nebo uděláme společný výlet na Křivoklát… žertovala poslední vítězka. Ozvali se ale i soutěžící z aktuální třetí řady. Moc moc moc gratuluju! Užívejte si každý nádherný den! Ani se nenadějete a už bude skládat svůj hrad z kostek, napsal třeba Kryštof Maliňák alias Zrádce třetí řady, který nenápadně připomněl svou práci designéra stavebnic.

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Klíčová slova: maminka·Mia·rodina·Zrádci

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