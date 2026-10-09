Tereza Kerndlová před životním koncertem: S Terkou vystoupíme po 20 letech. Helča by nechtěla, abychom byly smutné

Tereza Kerndlová před životním koncertem: S&nbsp;Terkou vystoupíme po&nbsp;20 letech. Helča by nechtěla, abychom byly smutné

Tereza Kerndlová (Foto: Profimedia)

9. října 2026·Šárka Blahoňovská

Tereza Kerndlová se chystá na největší koncert své dosavadní kariéry. V pražském Foru Karlín oslaví v sobotu 10. října nejen 40. narozeniny, ale také 25 let na hudební scéně. V pořadu Konečně pátek na Frekvenci 1 prozradila Ondrovi Kubalovi, že s Terezou Černochovou se na jednom pódiu objeví po dvaceti letech a společně vzdají hold zesnulé Heleně Zeťové.

V sobotu 10. října tě ve Foru Karlín čeká dvojnásobná oslava. Měl by to být tvůj dosud největší koncert v kariéře. Budeš slavit čtyřicátiny a 25 let na scéně.

Je to tak, hezky jsi to shrnul. Čtyřicítku oslavím 6. října a samozřejmě ten koncert považuju trochu i za narozeninový. Hlavně je to ale splnění mého snu. Je to největší koncert mé kariéry, alespoň doposud. Doufám, že u toho neskončíme. Strašně se těším.

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Koncert je v tuhle chvíli vyprodaný. Zaujalo mě ale něco jiného. Prý budeš zpívat s Leošem Marešem. Je to pravda?

Ano, Leoš bude určitě mým hostem. Je to speciální i v tom, že mě vždycky zval na své koncerty, abych přišla zazpívat Nejlepší nápad. Tohle je poprvé, kdy on vystoupí na mém koncertě. Mám z toho radost. Leoš je showman. Má nějakou svoji nadhodnotu. Myslím si, že udělal velmi zajímavé songy a různé zajímavé covery. Dokáže udělat obrovskou show a v tom je za mě nejlepší.

Většina našich posluchačů tě určitě zná také z tria Black Milk. Na koncertě se po 20 letech potkáte na společném pódiu s Terezou Černochovou. Jak se to stalo?

Situace, kdy nás Helenka Zeťová opustila, nás všechny hrozně šokovala. Chtěly jsme určitě udělat nějakou poctu a s Terkou jsme ji chtěly udělat po svém, tak, jak to cítíme, aby nás do toho nikdo netlačil. Tehdy jsme samozřejmě byly oslovené, abychom to udělaly v rámci nějaké akce, ale s Terkou jsme se domluvily, že to uděláme ve vlastním pojetí a až to budeme cítit.

Pro nás obě to bylo velmi složité a chce to trochu času pochopit, co se vlastně stalo, protože nikdo z nás to nečekal. Terka souhlasila s tím, že poctu Heleně a takový reunion Black Milk uděláme na mém koncertě. Jsem strašně ráda, že pozvání přijala.

Nachystaly jsme si opravdu krásný moment celé show a zazpíváme čtyři největší hity Black Milk. Myslím, že to bude velmi silný moment. S Terkou jsme spolu 20 let nevystoupily. Je to pro nás velmi krásné, dojemné a citlivé téma a moc se na to těšíme.

Říkala jsi čtyři největší hity. Tak já si tipnu. Určitě zazní SedmkrátNechci tě trápit. Které další dva považujete za ty největší?

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Určitě Modrej dým, to byl obrovský hit. A tu čtvrtou si nechám jako překvapení pro ty, kteří na koncert jdou a třeba nás teď poslouchají.

Je to udělané v trochu jiném pojetí. Ty skladby jsou velmi silné, rychlejší a má to velký náboj. S Terkou už jsme měly společné zkoušky a myslím, že to bude opravdu krásné. Bude to pro nás velmi těžké, ale řekly jsme si, že by Helča nechtěla, abychom byly smutné. Dáme do toho maximum, abychom byly nejlepší, hezky to zazpívaly a poctily její památku.

Black Mlíko je tvoje relativně nová písnička z poslední desky. Můžu říct, že v ní nostalgicky vzpomínáš na Black Milk? Nebo to není nostalgie, ale spíš radost?

Nevím, jak bych to nazvala. Zajímavé je, že ta písnička vznikla ještě před smrtí Helči a Black Milk jsou v ní zmíněné. Myslím, že je vlastně o celé mojí kariéře a cestě. Je i o mém tátovi, o tom, jak jsem jezdila na lodích. Je to tam všechno velmi zkratkovitě, ale jasně řečeno.

Myslím, že můj opravdový fanoušek z toho cítí celou moji cestu, že se skutečně do té písně dostala. A hlavně je ta písnička o lidech. Bez nich bychom nebyli nic, bez nich bychom nezpívali, protože oni jsou ti, kteří jsou na tom druhém konci, a potřebujeme, aby tam byli. Jinak by to celé nedávalo smysl. Je to tedy i poděkování všem mým fanouškům.

A úplně na závěr – když jste takhle dvě holky před koncertem, ladíte i šatník?

Ano, ladíme. Ježišmarja. Tohle už není žádný obyčejný koncert. Opravdu ladíme každý detail a kostýmy k tomu patří. I s Terkou chystáme speciální kostým na tuhle část koncertu. Několikrát jsme se viděly i na kostýmových zkouškách. Šije se nám to na míru a bude to krásné. Doufám, že ti, kteří přijdou, budou překvapení a bude se jim to moc líbit.

Klíčová slova: konečně pátek·Leoš Mareš·rozhovor·seznam·tereza kerndlová

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