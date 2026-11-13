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Microsoft zasáhl rozsáhlý výpadek! Outlook, Teams i Copilot mají problémy v 74 zemích
Technologický gigant Microsoft řeší jeden z největších výpadků svých služeb v letošním roce. Problémy začaly ve čtvrtek 12. listopadu kolem 17. hodiny středoevropského času, kdy uživatelé začali hlásit potíže s přístupem do e-mailové služby Outlook. Během následující hodiny se zprávy o nefunkčních službách objevily v desítkách zemí po celém světě.
Problémy byly zaznamenány celkem v 74 zemích a územích. Výpadek se postupně dotkl také dalších populárních služeb, včetně komunikační platformy Teams a nástroje umělé inteligence Copilot.
Největší komplikace hlásili uživatelé Outlooku. Někteří se nemohli přihlásit do svých e-mailových schránek prostřednictvím internetového prohlížeče, počítačové aplikace ani mobilního telefonu. Další upozorňovali na výrazné zpoždění při doručování zpráv.
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Výpadek přitom nezasáhl pouze jednotlivce, ale také firmy a státní instituce. Problémy byly zaznamenány například ve vládních systémech v Singapuru a Japonsku nebo v komunikaci filipínského nejvyššího soudu. V Austrálii se komplikace dotkly mimo jiné zpravodajské služby a federální policie.
Rozsah problémů naznačují také údaje služby Downdetector, která shromažďuje hlášení uživatelů. V pátek kolem osmé hodiny ráno středoevropského času evidovala nejméně 43 tisíc oznámení o problémech s Outlookem ze 72 zemí. Skutečný počet zasažených uživatelů však může být výrazně vyšší, protože většina lidí výpadky prostřednictvím této služby nehlásí.
Microsoft nejprve informoval o problémech na americkém kontinentu, později však připustil, že potíže mohou zasáhnout uživatele v jakémkoliv regionu. Podle společnosti se některé servery neočekávaně staly nedostupnými a zbývající infrastruktura se následně dostala pod zvýšenou zátěž. Ta přitom podle Microsoftu nebyla způsobena nárůstem běžného provozu.
Technici se pokusili přesměrovat uživatele na funkční servery a obnovit kapacitu systému. Opravy ale zatím nepřinášely očekávaný výsledek. Některé servery se po obnovení provozu znovu stávaly nedostupnými. Technologický analytik Rupert Goodwins vysvětlil, že podobná situace může vzniknout ve chvíli, kdy se obnovené servery pokoušejí znovu propojit s ostatními systémy. Náhlý příval požadavků je pak může opět přetížit.
Další odborník Walter Pasquarelli z Cambridgeské univerzity přirovnal situaci k dálnici, na které se ze čtyř jízdních pruhů náhle stanou pouze dva. Provoz se začne hromadit a postupně může dojít k úplnému ochromení dopravy. Velkou otázkou zůstává, co rozsáhlý výpadek vlastně způsobilo. Microsoft zatím přesnou příčinu nezveřejnil, zároveň však uvedl, že nic nenasvědčuje kybernetickému útoku.
„V tuto chvíli mohu potvrdit, že nic nenasvědčuje tomu, že by šlo o škodlivou nebo kybernetickou aktivitu,“ uvedl Charles Lamanna, výkonný viceprezident Microsoftu odpovědný za oblast Copilotu a souvisejících platforem.
Společnost během pátečního rána také pracovala na vrácení jedné ze změn síťové infrastruktury do předchozího stavu. Zda právě tato změna způsobila problémy, však nepotvrdila. Odborníci upozorňují, že podobné výpadky mohou vzniknout například kvůli chybné aktualizaci nebo selhání interních systémů. V tomto případě ale zatím není možné určit konkrétní příčinu.
Pro uživatele je nepříjemnou zprávou, že Microsoft dosud nestanovil přesný termín úplného obnovení služeb. Podle společnosti se mohou jednotlivé aplikace vracet do provozu postupně, jakmile se podaří stabilizovat servery a obnovit jejich kapacitu.
Zároveň platí, že uživatelé mohou situaci sami ovlivnit jen velmi omezeně. Problém se totiž nachází na straně infrastruktury Microsoftu, nikoliv v jejich počítačích nebo telefonech. Opakované restartování zařízení tak výpadek nevyřeší.
Některým lidem může počítačová verze Outlooku nadále zobrazovat dříve stažené e-maily. Komunikace prostřednictvím chatů a hovorů v Teams podle dostupných informací z velké části fungovala, přestože další části služby byly narušeny.
Nejde přitom o první letošní problém Microsoftu. Už v lednu zaznamenala služba Microsoft 365 téměř desetihodinový výpadek v Severní Americe. Další komplikace s přístupem do Outlooku se objevily na konci srpna.
Současný incident znovu otevírá otázku, nakolik jsou firmy, instituce i běžní uživatelé závislí na službách jediného technologického poskytovatele. Výpadek totiž ukázal, že problémy jedné společnosti mohou během několika hodin narušit komunikaci napříč kontinenty. Microsoft nadále pracuje na odstranění závady.
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