Usher a Chris Brown se údajně nemohou vystát! Hádky v zákulisí vedly až ke zrušení koncertů

Usher a&nbsp;Chris Brown se údajně nemohou vystát! Hádky v&nbsp;zákulisí vedly až ke zrušení koncertů

Usher a Chris Brown / Profimedia

13. listopadu 2026·Matěj Kašpar

Na pódiu objetí a společné vystoupení, v zákulisí pořádné dusno. Mezi zpěváky Usherem (48) a Chrisem Brownem (37) to podle zákulisních informací pořádně vře. Spor během společného turné měl vyústit v ostrou hádku a následné rušení koncertů.

Zdroj blízký situaci tvrdí, že problémy mezi hudebníky existovaly dávno před začátkem společného turné. Jejich vztah prý nikdy nebyl skutečným přátelstvím, ale spíše profesionální spoluprací. Usher měl navíc Browna dlouhodobě považovat za příliš zahleděného do sebe a za člověka, který má problémy se zvládáním vzteku.

Napětí vyvrcholilo během prvního koncertu v Atlantě, který začal téměř s dvouapůlhodinovým zpožděním. Právě pozdní začátek vystoupení měl být rozbuškou celé hádky.

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Podle zdroje magazínu PEOPLE chtěl Chris Brown začátek koncertu posunout kvůli husté dopravě v okolí stadionu. Jeho cílem údajně bylo dát fanouškům více času, aby se dostali na svá místa. Usher však s tímto rozhodnutím nesouhlasil a Browna ze zpoždění obviňoval.

Situace měla v zákulisí přerůst v ostrou slovní výměnu. Usher měl na svého kolegu dokonce křičet: „Ty si myslíš, že znáš Atlantu líp než já?!“ Podle informátora ale nešlo pouze o začátek koncertu. Oba zpěváci údajně dlouhodobě soupeří o to, kdo bude mít poslední slovo při rozhodování o podobě vystoupení. Rozdílné představy o tvůrčím vedení turné tak měly jejich vztah ještě více vyhrotit.

Do sporu následně zasáhly týmy obou interpretů, které se snažily situaci uklidnit. Alespoň před fanoušky se to zdánlivě podařilo. Usher a Brown totiž během koncertu společně vystoupili, zazpívali několik skladeb a před publikem se dokonce objali.

Jenže podle zdroje šlo pouze o gesto určené divákům. „Dělali to jen naoko,“ uvedl informátor s tím, že v zákulisí spolu zpěváci nadále nemluvili. Napětí se navíc mělo znovu projevit při dalších neshodách ohledně začátků koncertů. Podle zákulisních informací už situace dospěla tak daleko, že se oba interpreti údajně zdráhají pokračovat v některých společných vystoupeních.

Právě jejich osobní konflikt má být podle zdroje také skutečným důvodem zrušení některých koncertů. Z programu zmizelo vystoupení plánované na 16. listopadu na stadionu SoFi v kalifornském Inglewoodu a také koncert v Miami, který se měl uskutečnit 6. prosince.

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Informátor přitom odmítá spekulace, že za rušením stojí slabý prodej vstupenek. Podle jeho tvrzení je problém především v tom, že se oba hudebníci nedokážou shodnout a vzájemně se nemohou vystát.

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Zdroj:

People

TMZ

 

Klíčová slova: Chris Brown·seznam·Usher

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