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Pátek třináctého je tady! 13 pověr, kterým lidé stále věří. Některé vás překvapí
Černá kočka přes cestu, rozbité zrcadlo nebo rozsypaná sůl. Pátek třináctého je opředený pověrami, které se předávají po generace. Dnes navíc připadá poslední pátek třináctého roku 2026. Znáte všech 13 znamení, která mají podle tradic přinášet smůlu?
Proč ale vlastně pátek třináctého vzbuzuje tolik obav? Číslo třináct bylo v některých evropských tradicích spojováno s neštěstím už dávno před vznikem moderních hororových filmů. Svou roli sehrála také křesťanská symbolika. Při poslední večeři Ježíše Krista mělo podle biblického vyprávění sedět u stolu třináct lidí a pátek je tradičně spojován s jeho ukřižováním.
Přesný původ pověry o pátku třináctého však není jednoznačně doložený. Spojení nešťastného dne a čísla třináct se v dnešní podobě výrazněji rozšířilo až v novější historii. Ať už na pověry věříte nebo ne, některé z nich vás možná překvapí. Vybrali jsme třináct známých i méně obvyklých znamení smůly, která dodnes přežívají v různých částech světa.
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1. Černá kočka přes cestu
Jedna z nejznámějších pověr říká, že pokud vám přes cestu přeběhne černá kočka, čeká vás smůla. Její kořeny sahají do dob, kdy byly černé kočky v některých evropských společnostech spojovány s čarodějnictvím a nadpřirozenými silami. Zajímavé ale je, že například ve Skotsku nebo v některých britských tradicích může černá kočka naopak symbolizovat štěstí a prosperitu.
2. Rozbité zrcadlo přinese sedm let neštěstí
Rozbili jste zrcadlo? Podle známé pověry vás čeká sedm let smůly. Tato představa souvisí se starověkými představami o zrcadlech jako předmětech odrážejících nejen lidskou podobu, ale také něco z člověka samotného. Číslo sedm bývalo v různých tradicích spojováno s obnovou a životními cykly.
3. Rozsypaná sůl přivolává hádky
Sůl byla v minulosti cennou surovinou, a proto její rozsypání mohlo být považováno za špatné znamení. Podle lidových představ může přinést hádku nebo neštěstí. Existuje však i způsob, jak údajnou smůlu zahnat. Stačí hodit špetku rozsypané soli přes levé rameno.
4. Chodit pod žebříkem se nevyplácí
Pokud se opřený žebřík dotýká zdi, vytváří trojúhelník. Ten byl v některých křesťanských výkladech spojován se Svatou Trojicí a průchod pod žebříkem mohl symbolicky narušovat posvátný prostor. Dnes má ovšem vyhýbání se žebříkům také mnohem praktičtější důvod. Může z nich totiž něco spadnout.
5. Otevřený deštník v místnosti nosí smůlu
Otevřít deštník doma? Podle pověry si tím koledujete o neštěstí. Původ tohoto přesvědčení bývá spojován s různými historickými výklady, mimo jiné se starověkým Egyptem. U moderních deštníků ale mohl sehrát roli také prostý fakt, že jejich otevírání v malém prostoru nebylo vždy bezpečné.
6. Třináct lidí u jednoho stolu
Pověra říká, že třináct hostů u společného stolu může přinést neštěstí. Často bývá spojována s poslední večeří Ježíše Krista a jeho dvanácti apoštolů. V některých evropských tradicích se dokonce věřilo, že jeden ze třinácti stolovníků do roka zemře. Jde samozřejmě pouze o lidovou pověru.
7. Vstát z postele levou nohou
„Ty jsi dneska vstal levou nohou?“ Tuto větu zná snad každý. Představa, že levá strana přináší smůlu, má v evropských tradicích dlouhou historii. Pravá strana bývala častěji spojována s příznivými znameními, zatímco levá s něčím nežádoucím. I proto se dodnes říká, že někdo vstal levou nohou, když má od rána špatnou náladu.
8. Pátek není vhodný den na nové začátky
V některých evropských námořnických a lidových tradicích se pátek nepovažoval za vhodný den k zahájení důležité cesty nebo nové práce. Zvláštní obavy pak vzbuzoval právě pátek třináctého. Nejde však o univerzální pravidlo. V různých kulturách má pátek naopak pozitivní nebo nábožensky významné postavení.
9. Podat si ruku přes práh znamená neštěstí
V některých slovanských a východoevropských tradicích se věří, že podání ruky přes práh může přinést hádku nebo narušit vztahy. Práh domu byl totiž v lidových představách vnímán jako symbolická hranice mezi bezpečím domova a okolním světem.
10. Položit boty na stůl? Raději ne!
Zejména v některých britských tradicích se pokládání nových bot na stůl považuje za špatné znamení. Výklady původu této pověry se liší. V některých verzích bývá spojována se smrtí a pohřebními zvyklostmi. Vedle pověr ovšem existuje i docela rozumný důvod, proč boty na jídelní stůl nepatří: hygiena.
11. Zametat večer může odnést štěstí z domu
V některých asijských a dalších lidových tradicích se věří, že zametání po setmění může z domácnosti symbolicky vymést štěstí nebo bohatství. Podobné pověry se objevují v různých obměnách a často souvisejí s představou, že určité domácí činnosti mají svůj správný čas.
12. Rozbité nádobí nemusí vždy znamenat štěstí
V Česku se říká, že střepy přinášejí štěstí. Jenže ne všude to platí. V některých tradicích může rozbité nádobí symbolizovat ztrátu nebo neštěstí. Jinde je naopak úmyslné rozbíjení talířů součástí oslav a svatebních zvyků. Stejná událost tak může mít v různých zemích úplně opačný význam.
13. Číslo třináct je tak obávané, že ho některé budovy vynechávají
Strach z čísla třináct má dokonce vlastní označení: triskaidekafobie. V některých hotelech a výškových budovách se proto můžete setkat s tím, že po dvanáctém patře následuje rovnou čtrnácté. Podobně někdy chybí pokoje s číslem třináct. Samotné patro samozřejmě nezmizelo, změnilo se pouze jeho označení.
A ještě jedna zajímavost na závěr. Zatímco v Česku, Británii nebo Spojených státech vzbuzuje obavy pátek třináctého, ve Španělsku a Řecku je v lidových tradicích za nešťastný považován především úterek třináctého. V Itálii se zase můžete setkat se strachem z pátku sedmnáctého.
Pověry jsou zkrátka silně ovlivněné prostředím, ve kterém vyrůstáme. A přestože neexistuje vědecký důkaz, že by samotné datum dokázalo přivolat smůlu, naše očekávání mohou ovlivnit to, čeho si během dne všímáme. Pokud se vám tedy dnes něco nepovede, nemusí za tím být pátek třináctého. Možná máte jen obyčejný špatný den.
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