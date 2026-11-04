HOROSKOPY: Kozorozi, vaše energie je nevyčerpatelná. Nenechte se zmást lichotkami

4. listopadu 2026·Horoskopy·Redakce
Nevíte si rady s tím, jaký vás čeká den? Třeba vám poradí naše horoskopy, které pro rádio Frekvence 1 pravidelně připravuje kartářka Dagmar Kludská.

BERAN

Podnikáte-li, konkurence vám šlape na paty. Budete muset vymyslet něco nového.

BÝK

Nemyslete pouze na práci. Mnohem větší prostor si zaslouží i váš soukromý život. Oprašte své city.

BLÍŽENCI

Dnes by vám nemělo dělat problém o čemkoli diskutovat. Konstelace nahrávají k navazování nových kontaktů.

RAK

Před vámi se rýsuje hektický den, ale na druhou stranu se přesvědčíte o tom, že nic není nemožné, když člověk opravdu chce.

LEV

Vaše aktivity jsou dnes velmi rozhodující, k řešení bude řada záležitostí. Chce to pevné nervy!

PANNA

V soukromém životě, se na vás začíná usmívat štěstí. Něco zajímavého se rodí a vy můžete být u toho.

VÁHY

Důraz dneška spočívá na vaší náladě. Udržujte si nadhled a neprozrazujte, kde máte svou Achillovu patu.

ŠTÍR

Jste plní smělých předsevzetí. Kupředu vás po-pohání nějaká vnitřní síla, nutkavý pocit, že nemůžete ustrnout. Životní okolnost vás zřejmě donutí k odvážným činům.

STŘELEC

Pokud vás něco zneklidňuje, v žádném případě neházejte fintu do žita. Je to období jen přechodné.

KOZOROH

Vaše energie je zdánlivě nevyčerpatelná. Nenechte se ale zmást lichotkami a výhodnými nabídkami. Buďte v obraze!

VODNÁŘ

Uprostřed týdne se vám mohou dít trochu zvláštní příhody. Planety naznačují, že může dojít na nějaké vzpomínky nebo setkání s minulostí. Nejsou vyloučeny ani návraty starých lásek.

RYBY

Co chvíli se cítíte božsky a hned vás nic nebaví. Pokud trochu ustoupíte ze svých představ a očekávání, potíže pominou.

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