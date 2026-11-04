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HOROSKOPY: Kozorozi, vaše energie je nevyčerpatelná. Nenechte se zmást lichotkami
BERAN
Podnikáte-li, konkurence vám šlape na paty. Budete muset vymyslet něco nového.
BÝK
Nemyslete pouze na práci. Mnohem větší prostor si zaslouží i váš soukromý život. Oprašte své city.
BLÍŽENCI
Dnes by vám nemělo dělat problém o čemkoli diskutovat. Konstelace nahrávají k navazování nových kontaktů.
RAK
Před vámi se rýsuje hektický den, ale na druhou stranu se přesvědčíte o tom, že nic není nemožné, když člověk opravdu chce.
LEV
Vaše aktivity jsou dnes velmi rozhodující, k řešení bude řada záležitostí. Chce to pevné nervy!
PANNA
V soukromém životě, se na vás začíná usmívat štěstí. Něco zajímavého se rodí a vy můžete být u toho.
VÁHY
Důraz dneška spočívá na vaší náladě. Udržujte si nadhled a neprozrazujte, kde máte svou Achillovu patu.
ŠTÍR
Jste plní smělých předsevzetí. Kupředu vás po-pohání nějaká vnitřní síla, nutkavý pocit, že nemůžete ustrnout. Životní okolnost vás zřejmě donutí k odvážným činům.
STŘELEC
Pokud vás něco zneklidňuje, v žádném případě neházejte fintu do žita. Je to období jen přechodné.
KOZOROH
Vaše energie je zdánlivě nevyčerpatelná. Nenechte se ale zmást lichotkami a výhodnými nabídkami. Buďte v obraze!
VODNÁŘ
Uprostřed týdne se vám mohou dít trochu zvláštní příhody. Planety naznačují, že může dojít na nějaké vzpomínky nebo setkání s minulostí. Nejsou vyloučeny ani návraty starých lásek.
RYBY
Co chvíli se cítíte božsky a hned vás nic nebaví. Pokud trochu ustoupíte ze svých představ a očekávání, potíže pominou.