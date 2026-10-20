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Radek Štěpánek a Vanda Bartošová Dětinská: Vypadnutí ze Stardance nás mrzí hlavně kvůli dětem
20. října 2026·Host Frekvence 1·
Prvním vypadnutým párem, který navštívil naše studio byl Radek Štěpánek a Vanda Bartošová Dětinská. Oba přiznali, že je vypadnutí mrzí hlavně kvůli dětem, které jejich účast od začátku intenzivně prožívaly. V rozhovoru zavzpomínali na náročné tréninky, společné rituály i na to, jak si bývalý tenista postupně osvojoval taneční kroky. Štěpánek také přiznal, že před soutěží začal posilovat a že největší výzvou pro něj bylo zapamatovat si jednotlivé kroky. Poslechněte si celý rozhovor.
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