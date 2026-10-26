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Vít Klusák: Jediná vteřina ukazuje, že jsme specialisté na malé podvádění. Za volantem nám to ale nemusí projít
26. října 2026·Host Frekvence 1···
NásledujePřehrát za 5 sPřejít na díl →Režisér Vít Klusák se ve svém novém filmu Jediná vteřina znovu vrací k tématu bezpečnosti na silnicích. Tentokrát se zaměřil na zdánlivě banální prohřešky, kterých se dopouštějí běžní řidiči – pohled na telefon, nedodržení bezpečné vzdálenosti, jízdu na oranžovou nebo únavu za volantem. Na Frekvenci 1 promluvil o skutečných příbězích, které do filmu vybral, natáčení s viníky i pozůstalými a také o tom, proč největším nebezpečím na silnicích nemusí být bezohlední piráti, ale právě „normální“ řidiči. Odebírat podcasty pořadu Host Frekvence 1
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