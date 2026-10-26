Vít Klusák: Jediná vteřina ukazuje, že jsme specialisté na malé podvádění. Za volantem nám to ale nemusí projít

26. října 2026·Host Frekvence 1·Redakce·Míra Michálek·Lubka Ponížilová
Režisér Vít Klusák se ve svém novém filmu Jediná vteřina znovu vrací k tématu bezpečnosti na silnicích. Tentokrát se zaměřil na zdánlivě banální prohřešky, kterých se dopouštějí běžní řidiči – pohled na telefon, nedodržení bezpečné vzdálenosti, jízdu na oranžovou nebo únavu za volantem. Na Frekvenci 1 promluvil o skutečných příbězích, které do filmu vybral, natáčení s viníky i pozůstalými a také o tom, proč největším nebezpečím na silnicích nemusí být bezohlední piráti, ale právě „normální“ řidiči. Odebírat podcasty pořadu Host Frekvence 1

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