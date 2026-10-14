Tereza Mašková: I když se máme rádi, můžeme se začít vzdalovat. Nový duet s Václem Noidem je o vztazích bez klišé

14. října 2026·Host Frekvence 1·Redakce·Míra Michálek·Lubka Ponížilová
Dnes k nám do studia dorazila zpěvačka Tereza Mašková, která promluvila o svém třetím albu, které odráží dvě její odlišné stránky. Zatímco někdy touží po klidu a chvílích o samotě, jindy chce být vidět a sdílet s lidmi své názory. Její podzimní turné je vyprodané, ale fanoušci si mohou koupit lístky na její velký koncert v O2 aréně, který se uskuteční v lednu roku 2028. Radost jí dělá i spolupráce s Václavem Noidem Bártou, který posluchači mohli slyšet v exkluzivní premiéře právě na Frekvenci 1. Poslechněte si celý rozhovor.  Odebírat podcasty pořadu Host Frekvence 1

Doporučujeme

HOROSKOPY: Býci, rodinné záležitosti jsou u vás na prvním místě, když jde o peníze, špatně slyšíte 
Teď nejčtenější
Víkendový horoskop: Koho čeká nečekaná zpráva a kdo by měl dát šanci novému setkání?HOROSKOPY: Lvi, výzvy budou pro vás magnetem. Otevřete se novým příležitostemSestřel Miloše! Aneb vědomostní kvíz Frekvence 1

Další článek
Dasha: S kapelou se na StarDance připravujeme každý týden. V budoucnosti ale možná už nebudeme potřebaZpěvačka Dasha je se StarDance neodmyslitelně spjatá už od prvního ročníku. Letos tak oslaví neskutečných 20 let působení v oblíbené taneční soutěži. V našem rozhovoru 1 prozradilaČíst další článek →
Související články
Tereza Mašková a Václav Noid Bárta spojili síly v emotivním duetuHost Frekvence 1 · 2 min čteníMonika Ben Thabetová: Numerologii nepředpovídá budoucnost, ale může pomoci odhalit opakující se životní vzorceHost Frekvence 1 · 1 min čteníAleš Lehký (Lunetic): Už jsme padesátníci, na jeden večer se s Martinem zakopala válečná sekeraHost Frekvence 1 · 2 min čtení
Nejčtenější v rubrice Host Frekvence 1
1Helena Dvořáková: Kvůli roli tanečnice ve filmu Tango pro tři jsem se musela naučit něco, co jsem nikdy nedělala2Adéla Elbel: Stand-up může být i terapie, chci přinášet radost. Lidé chtějí hlavně vztahová témata3Oskar Hes: StarDance je šílená jízda. Po pátém kole teprve začíná ten pravý masakr4Ondřej Brejška (Poetika): Naše písničky jsou jako dort od pejska a kočičky. Je v nich všechno, co do života patří
Pokračujte v rubrice
Host Frekvence 1Host F1Host Frekvence 1rozhovor