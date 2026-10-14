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Tereza Mašková: I když se máme rádi, můžeme se začít vzdalovat. Nový duet s Václem Noidem je o vztazích bez klišé
14. října 2026·Host Frekvence 1···
NásledujePřehrát za 5 sPřejít na díl →Dnes k nám do studia dorazila zpěvačka Tereza Mašková, která promluvila o svém třetím albu, které odráží dvě její odlišné stránky. Zatímco někdy touží po klidu a chvílích o samotě, jindy chce být vidět a sdílet s lidmi své názory. Její podzimní turné je vyprodané, ale fanoušci si mohou koupit lístky na její velký koncert v O2 aréně, který se uskuteční v lednu roku 2028. Radost jí dělá i spolupráce s Václavem Noidem Bártou, který posluchači mohli slyšet v exkluzivní premiéře právě na Frekvenci 1. Poslechněte si celý rozhovor. Odebírat podcasty pořadu Host Frekvence 1
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