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Boj o milovaný obraz, který je neznámo kde. Jiřina Bohdalová chce zpátky to, co jí patří
Herečka Jiřina Bohdalová už celou dekádu řeší táhlý soudní spor o milovaný obraz. Ten jí údajně kriminalisté od zabavení dodnes nevrátili. Bohdalová dorazila na odvolací řízení v dobré náladě. A jak sama řekla, když to nedopadne, nohu si za krk nedá.
Galerista byl mezitím s manželkou Evou za prodej padělaných uměleckých děl, na kterých nic netušící kupce okradl o desítky milionů korun, odsouzen k osmi, respektive šesti letům vězení a astronomické pokutě. Celou kauzu ale provázely rozporuplné posudky. A případ se řeší i dnes, protože herečka od policie získala jen dva ze tří obrazů, které byly jednoznačně určeny jako falzifikáty.
Třetí plátno, Zátiší s dýmkou a hrozny od malíře Emila Filly, které je nejdražší z celé trojice, k herečce zatím nedoputovalo. Dva odborné posudky ho označily za originál, třetí odborník ale odmítl vydat jednoznačný verdikt. Milionový obraz je ale neznámo kde a herečka už deset let marně bojuje o jeho navrácení. „Asi si mysleli, že během té doby umřu, ale já je převezla,“ zavtipkovala Bohdalová u soudu, kam osobně dorazila.
Sama říká, že obrazy, které vydala policii, jsou stále jejím majetkem a ona by je ráda měla zpět. „A kdyby to náhodou nedopadlo, nohu si za krk nedám, že jo,“ pokrčila rameny. I tak ale dorazila v dobré náladě, nabitá energií, a nechyběl ani její pověstný humor. Na otázku, jak to dělá, že vypadá pořád tak dobře, zavtipkovala: „Vy špatně vidíte! No ne, tak nalíčím se jako každá ženská. A vypadám dobře i bez nalíčení, to mám po mamince a taky dobrej život,“ uzavřela.