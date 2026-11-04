Boj o milovaný obraz, který je neznámo kde. Jiřina Bohdalová chce zpátky to, co jí patří

Boj o&nbsp;milovaný obraz, který je neznámo kde. Jiřina Bohdalová chce zpátky to, co jí patří
4. listopadu 2026·Barbora Turková

Herečka Jiřina Bohdalová už celou dekádu řeší táhlý soudní spor o milovaný obraz. Ten jí údajně kriminalisté od zabavení dodnes nevrátili. Bohdalová dorazila na odvolací řízení v dobré náladě. A jak sama řekla, když to nedopadne, nohu si za krk nedá. 

Kauza padělaných obrazů provází herečku Jiřinu Bohdalovou už deset let. Začalo to v roce 2016, kdy u legendární dámy českého herectví zazvonila kriminálka s tím, že tři obrazy, které koupila od galeristy Jaroslava Fröhlicha, jsou ve skutečnosti velmi kvalitní padělky. Bohdalová s policií spolupracovala a plátna jí dobrovolně vydala.

Galerista byl mezitím s manželkou Evou za prodej padělaných uměleckých děl, na kterých nic netušící kupce okradl o desítky milionů korun, odsouzen k osmi, respektive šesti letům vězení a astronomické pokutě. Celou kauzu ale provázely rozporuplné posudky. A případ se řeší i dnes, protože herečka od policie získala jen dva ze tří obrazů, které byly jednoznačně určeny jako falzifikáty.

Třetí plátno, Zátiší s dýmkou a hrozny od malíře Emila Filly, které je nejdražší z celé trojice, k herečce zatím nedoputovalo. Dva odborné posudky ho označily za originál, třetí odborník ale odmítl vydat jednoznačný verdikt. Milionový obraz je ale neznámo kde a herečka už deset let marně bojuje o jeho navrácení. „Asi si mysleli, že během té doby umřu, ale já je převezla,“ zavtipkovala Bohdalová u soudu, kam osobně dorazila.

Sama říká, že obrazy, které vydala policii, jsou stále jejím majetkem a ona by je ráda měla zpět. „A kdyby to náhodou nedopadlo, nohu si za krk nedám, že jo,“ pokrčila rameny. I tak ale dorazila v dobré náladě, nabitá energií, a nechyběl ani její pověstný humor. Na otázku, jak to dělá, že vypadá pořád tak dobře, zavtipkovala: „Vy špatně vidíte! No ne, tak nalíčím se jako každá ženská. A vypadám dobře i bez nalíčení, to mám po mamince a taky dobrej život,“ uzavřela.

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Klíčová slova: herečka·Jiřina Bohdalová·obraz·padělky·policie·soud

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