Vyhledávání
Nejvíc sexy mužem světa je Noah Wyle! Hvězda Pohotovosti prozradila tajemství šťastného manželství
Herec Noah Wyle, kterého proslavily seriály Pohotovost a Urgent, získal v 55 letech titul nejvíc sexy muže světa. Sám tomu nejprve nevěřil. V otevřeném rozhovoru promluvil o rodině, slávě i manželství.
„Myslel jsem si, že je to nějaký žert. Ani za milion let by mě nenapadlo, že bych takovou poctu mohl dostat,“ svěřil se v rozhovoru pro magazín People. Když se Wyle dozvěděl, že právě on bude vyhlášen nejvíc sexy mužem světa, jeho první reakcí nebyla radost, ale nedůvěra. Přesvědčit ho nakonec dokázala až jeho manželka Sara, které je 46 let.
„Myslí si, že jsem dobrý člověk a že stojí za to vyzdvihnout, jakým jsem otcem a manželem. Tak jsem si řekl: Dobře, když to říkáš,“ vysvětlil herec. S úsměvem dodal, že Sara měla z ocenění radost také proto, že podle něj svědčí o jejím dobrém vkusu.
Manželka ho podpořila i během fotografování pro magazín People, které probíhalo v srpnu v Malibu. Dorazila společně s jejich jedenáctiletou dcerou Frances a rodinnou fenkou Lily. Wyle během natáčení doprovodného videa ukázal, že mu nejsou cizí ani domácí práce. Připravil oblíbená vajíčka své dcery, uklidil kuchyň a dokonce skládal prádlo. Jeho manželka potvrdila, že podobně funguje i doma.
Noah Wyle se proslavil v devadesátých letech díky seriálu Pohotovost (ER), kde ztvárnil mladého lékaře Johna Cartera. Tehdy se společně s kolegy Georgem Clooneym, Eriqem La Sallem a Anthonym Edwardsem objevil na obálce speciálního vydání magazínu People věnovaného atraktivním mužům ze seriálu.
Zatímco George Clooney později získal titul nejvíc sexy muže světa hned dvakrát, Wyle si na své ocenění musel počkat až do roku 2026. Jeho návrat mezi největší televizní hvězdy zajistil seriál Urgent, v němž hraje doktora Michaela „Robbyho“ Robinavitche. Za svůj výkon získal dvě ceny Emmy pro nejlepšího herce ve dvou po sobě jdoucích ročnících.
„Je to jako když do mého života udeří blesk podruhé,“ popsal herec mimořádný úspěch nového seriálu. Třetí řada Urgentu se má na HBO Max vrátit v lednu. Přestože patří mezi známé hollywoodské herce, Wyle přiznává, že se před kamerou cítí mnohem jistěji než při rozhovorech, ve kterých má být sám sebou.
„Pořád ještě ne. Rád se dostávám do kůže jiných lidí, rád hraju postavy. Jsem nesvůj. Mluvit bez scénáře sám za sebe je pro mě stále to nejtěžší,“ odpověděl na otázku, kdy se konečně začal cítit dobře ve vlastní kůži.
Vzpomínal také na období, kdy se díky Pohotovosti prakticky přes noc stal hvězdou. „Krátce po mých dvaadvacátých narozeninách se všechno obrátilo o sto osmdesát stupňů. Když jsem z Pohotovosti odcházel, bylo mi sedmatřicet, byl jsem ženatý a měl dvě děti. Celé to období mi připadalo jako jedna velká šmouha,“ popsal.
Dnes je podle svých slov zkušenější a úspěch dokáže prožívat s větším klidem. Zajímavostí je, že Wyle už několik desetiletí ztvárňuje lékaře tak přesvědčivě, že ho někteří fanoušci považují za skutečného doktora. V rozhovoru popsal nedávnou příhodu z restaurace, kde seděl s manželkou a přáteli. Přistoupil k němu starší pár, který mu vyprávěl, jak moc miluje seriál Urgent.
Jedna z fanynek se následně zmínila o nedávné operaci a požádala ho, zda by se nemohl podívat na její ránu. „Vyhrnula si nohavici a ukázala mi jedny z nejčerstvějších stehů, jaké jsem kdy viděl. Řekl jsem jí, že se to zdá dobře hojit a zeptal se, jestli už nohu plně zatěžuje,“ vzpomínal.
Jeho manželka na to překvapeně reagovala otázkou, zda to skutečně hodlá řešit přímo v restauraci. Když se ho redaktorka zeptala, jestli si tedy lidé opravdu myslí, že je lékař, odpověděl pobaveně: „Rozhodně. A občas si to myslím i já.“
Navzdory slávě se Wyle popisuje jako člověk, který má rád obyčejný rodinný život. Běžný den začíná přípravou snídaně pro manželku a dceru. Pravidelně si píše deník, snaží se každý den trochu cvičit, věnuje se pilates nebo posilování s kettlebellem a chodí na procházky se psy.
Rád také čte a omezuje čas strávený na telefonu. Překvapivě nadšeně mluví o jedné konkrétní domácí práci. „Jsem mistr v mytí nádobí. Dřez je moje království. A doporučil bych více mužům, aby se do mytí nádobí pustili, protože je to velmi terapeutické,“ prohlásil.
Wyle je se svou současnou manželkou Sarou od roku 2014. Společně mají dceru Frances, zatímco z předchozího manželství s Tracy Warbin má syna Owena a dceru Auden. Podle herce je pro fungující vztah zásadní humor. „Humor je důležitý, protože život může být někdy těžký. Pokud se dokážete usmát, myslím, že máte docela dobrou šanci,“ uvedl.
__________
Zdroje: