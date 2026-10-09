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Milan Peroutka: Na albu jsem se chtěl realizovat i autorsky. Humor Jirky Buriana tam bude znát
Milan Peroutka chystá nové album, které vyjde v listopadu. V pořadu Konečně pátek Ondrovi Kubalovi prozradil, proč na něm pracoval dva a půl roku, jak vznikla jeho novinka Cesta dlouhá a proč si chce z každé zahraniční cesty přivézt videoklip.
Pustil jsi do světa písničku Cesta dlouhá. Je o cestě životem? Nebo jednoduše o cestě na dovolenou, když jsem viděl klip natáčený v Řecku?
Cesta dlouhá je taková pozitivní, folková, modernější písnička, že mi k ní zkrátka šla ta dovolená. I když se říká, že videoklipy už se dneska tolik nenosí, já mám vždycky v hlavě vizualizaci toho, jak má ten song vypadat. Nastavil jsem si v létě takový trend, že kamkoliv jedu do nějaké exotiky nebo zahraničí, vždycky si přivezu videoklip. Tohle je první vlaštovka, ta je z Řecka, další klip na píseň Spolu je zase z Tokia. Každopádně jsem tím Cestě dlouhé vtiskl, jak jsi správně řekl, takovou letní, prázdninovou atmosféru.
Jak písnička vznikala?
Řeknu úplně na rovinu, že byla hotová. Její autor, kterým nejsem já, ale Kuba Lenz, ji měl už takzvaně v šuplíku. Občas se stane, že máš nějakou písničku, necítíš, že ji máš vydat, tak si ji odložíš a pořád ti tam leží. Když jsme spolu komunikovali, napadlo ho mi ji nabídnout. Takže mu tímto děkuju a teď už ji považuju za svoji.
Jaká byla tvoje první reakce, když jsi ji slyšel?
„Líbí se mi, chci ji.“ Občas je to jednoduché. Teď budu vydávat nové album, na kterém je deset věcí, a ne každá byla takhle jednoduchá. Každá písnička má nějaký příběh. Hlavně jsem se tam chtěl realizovat i autorsky, hudebně a textově, což není případ Cesty dlouhé. Všechno trvá, takže jsem ve studiu strávil v podstatě dva a půl roku.
Z chystaného alba už jsi pustil do světa také Bubble Tea, kde vzbudil velký zájem videoklip. Jsi v něm v županu po boku mužského týmu akvabel a zpíváš o své lásce v podobě ledového čaje s kuličkami. To je solidní úlet.
Říkáš to naprosto správně, chtěli jsme tím vzbudit zájem a emoce. Považovali jsme to za song, kterým začneme. Celé CD jsem dělal ve spolupráci s Jirkou Burianem a jeho otisk, samozřejmě i toho humoru, je tam znatelný.
Kdy tedy vyjde celé album? Tohle byly přece jen ochutnávky, které nás měly navnadit na desku.
Přesně tak. Deska vyjde v listopadu a ohromně se těším i na tu část, kdy už nejsem ve studiu, ale sdílím ji s posluchači. Mám velkou radost, že i posluchači Frekvence 1 budou mít možnost si písničku poslechnout. Zdravím všechny a těším se na všechny nové uši, které se třeba přidají do týmu mé hudební produkce.