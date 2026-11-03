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Evanescence míří na Rock for People 2027. Přidají se také Bastille, Simple Plan a další velká jména
Po oznámení prvních dvou headlinerů blink-182 a Faith No More odtajňuje festival Rock for People další velkou várku kapel pro ročník 2027. Třetím potvrzeným headlinerem se stává australská metalcorová senzace Parkway Drive, která v pátek 4. června 2027 předvede v hradeckém Parku 360 strhující a pyrotechnikou nabitou show. Role speciálního hosta připadne legendární americké formaci Evanescence v čele s charismatickou zpěvačkou Amy Lee. Celý nově oznámený balíček čítá přes 45 interpretů.
Nová vlna více než 45 jmen ukazuje silnou dramaturgickou vyváženost a žánrovou rozmanitost, která uspokojí jak tradiční rockové fanoušky, tak příznivce nejmodernějších hudebních trendů.„Dramaturgie Rock for People pro nás byla vždycky o hledání rovnováhy – přivážíme ty největší arénové hvězdy současnosti, zároveň ale dáváme velký prostor novým hudebním trendům a divočejším klubovým kapelám,“ dodává Motyčka.
Nejžhavější jména na Rock for People
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Mezi největšími tahouny nového oznamu v roli speciálního hosta září Evanescence. Ti se na pódium Rock for People vrátí po dlouhých deseti letech. Držitelé dvou cen Grammy s charakteristickým rukopisem ponurých rockových kytar, symfonických melodií a uhrančivého hlasu Amy Lee připomenou nesmrtelné klasiky z debutu Fallen jako Bring Me to Life či My Immortal. Chybět nebude ani čerstvá tvorba v čele s nejnovějším albem Sanctuary(2026), na kterém je patrný vliv producenta Jordana Fishe (ex-Bring Me The Horizon). Kapela navíc aktuálně zažívá obrovskou vlnu nových úspěchů – například se singly Afterlife či End of You (ve spolupráci s Poppy a Courtney LaPlante ze Spiritbox), které ovládly prestižní žebříček Mainstream Rock Airplay.
Návratem po posledním festivalovém vystoupení v roce 2015 potěší i indie-popová senzace Bastille – držitelé ceny BRIT Award, nominanti na cenu Grammy a autoři tří albových jedniček v UK Chart. Bastille se proslavili díky megahitu Pompeii či miliardové spolupráci Happier s Marshmello, ty definovaly celou jednu éru hudby. Kapela, která má na kontě přes 13 milionů prodaných desek a nedávno spolupracovala s oscarovým skladatelem Hansem Zimmerem, se na pódia vrací ve špičkové formě.
Žánrové vody pak rozvíří nizozemský neotřelý fenomén Joost, který svým energickým mixem rapu a elektroniky v posledních letech válcuje evropská pódia poté, co na sebe v roce 2024 strhl celosvětovou pozornost na Eurovizi s fenoménem „Europapa“. Joost si vytváří vlastní hudební vesmír a v roce 2026 zazářil třeba na legendárním festivalu Coachella. Lineup doplní i kanadská pop-punková stálice Simple Plan. Formace s více než 10 miliardami streamů po celém světě, která vystoupila i na zimních olympijských hrách, roztancuje Park 360 nesmrtelnými generačními hitovkami jako I’d Do Anything, I’m Just A Kid, Welcome To My Life nebo Perfect.
O temnější a tvrdší pasáže programu se postará německá thrash-metalová legenda Kreator, která v 80. letech definovala evropskou odpověď na americký thrash metal a dodnes je jednou z nejvýraznějších tváří německého metalu. Jejich deska Gods of Violence (2017) se vyšplhala na vrchol německých hitparád a skladba Pleasure to Kill z roku 1986 pak zazněla i v kultovním seriálu Dark od Netflixu. Chybět nebudou francouzští synthwave audiovizuální mágové Carpenter Brut či metalcorové stálice The Devil Wears Prada, Novelists a metaloví Orbit Culture. Emo vlnu zastoupí populární Hawthorne Heights nebo Hot Mulligan.
Žánrová pestrost a nejčerstvější jména
Mezi nejžhavější jména, která se objeví v lineupu Rock for People, patří například Showing Teeth mixující progresivní metalcore s deathcorem. „Showing Teeth sledujeme už od doby, kdy zpěvačka Addison nahrávala první covery na telefon přímo v autě. Když jsme je pak viděli naživo na americkém festivalu Louder Than Life, jejich výbušný mix popu s extrémní hudbou nás definitivně přesvědčil, že je musíme přivézt do Hradce,“ popisuje hlavní booker David Nguyễn. Tajemná Cenobia staví na rituální atmosféře a svěží pop-punk dovezou The Paradox. Zatímco londýnští Tooth, kombinující americké emo s kytarovým zvukem inspirovaným The Smith, energické punkové duo Cowboy Hunters servíruje syrovou punkovou energii bez jakýchkoli příkras. Přehlídku toho nejčerstvějšího na scéně uzavírají alt-rockoví Temper City, jejichž hit Self Aware nasbíral na Spotify již přes 600 milionů streamů.
Žánrový rozptyl doplňuje americká rocková stálice Daughtry, osobitá rapperka Rico Nasty s novým tajemným projektem, německá punk-rocková kapela Donots nebo sólový projekt Einara Solberga, frontmana Leprous. Domácí scénu bude na festivalu reprezentovat populární kapela Chinaski. Vedle zavedených jmen dostanou obrovský prostor i nadějné formace a aktuální klubové objevy jako Annisokay, As December Falls, Banshee, Guilt Trip, Resolve, The Snuts, Tigercub či XO Armor.
Oznámený lineup:
blink-182 (Wed 2/6), Faith No More (Thu 3/6), Parkway Drive (Fri 4/6)
Evanescence – Special Guest
Architects, Bastille, Beartooth, Carpenter Brut, Joost, Killswitch Engage, Kreator, Napalm Death
Annisokay, As December Falls, Banshee, Basht., Beach Bunny, Blue Medusa, Cenobia, CF98, Cowboy Hunters, Daughtry, Donots, Einar Solberg, EMNW, Evening Elephants, FJØRT, From Ashes To New, Guilt Trip, Hawthorne Heights, Holding Absence, Hot Mulligan, Chinaski, Ladrones, Netherwilds, Novelists, Orbit Culture, Our Promise, Pintglass, Resolve, Rico Nasty, Royal Sorrow, Saint Clair, Showing Teeth, Sleeping With Sirens, Static-X, Sweet Pill, Temper City, THE DARK.FM, The Devil Wears Prada, The Intersphere, The Paradox, The Photonics, The Snuts, Tigercub, Tooth, Wage War, XO Armor