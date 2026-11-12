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Jana a Mikesch opět útočí na vaše bránice! Další várka vtipů je tady
12. listopadu 2026···
Smíchu není nikdy dost! Moderátorka Jana Knížková a Roman Mikesch si pro vás pravidelně připravují pořádnou dávku humoru. Podívejte se na jejich dva nejnovější vtipy a rozhodněte, který vás rozesmál víc!
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