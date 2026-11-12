Jana a Mikesch opět útočí na vaše bránice! Další várka vtipů je tady

Jana a&nbsp;Mikesch opět útočí na&nbsp;vaše bránice! Další várka vtipů je tady

Roman Mikesch, Jana Knížková (Foto: Frekvence 1)

12. listopadu 2026·Matěj Kašpar·Roman Mikesch·Jana Knížková

Smíchu není nikdy dost! Moderátorka Jana Knížková a Roman Mikesch si pro vás pravidelně připravují pořádnou dávku humoru. Podívejte se na jejich dva nejnovější vtipy a rozhodněte, který vás rozesmál víc!

 

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Klíčová slova: Jana Knížková·Roman Mikesch·Vtipy

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