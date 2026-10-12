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Helena Dvořáková: Kvůli roli tanečnice ve filmu Tango pro tři jsem se musela naučit něco, co jsem nikdy nedělala
12. října 2026·Host Frekvence 1···
NásledujePřehrát za 5 sPřejít na díl →Dnes za námi dorazila herečka Helena Dvořáková, kterou můžete nově vidět ve filmu Tango pro tři. Hraje v něm profesionální tanečnici Viky, přestože nikdy nechodila do tanečních. Na přípravu si ale povolila profesionálního tanečníka Marka Dědíka. Řeč přišla i na její roli kriminalistky Jany Chládkové v Kriminálce Anděl. Přiznala nám, že v současnosti je jí bližší vášnivější a emotivnější postava Viky, a to i díky novému vztahu, který jí do života přinesl radost. Poslechněte si celý rozhovor. Odebírat podcasty pořadu Host Frekvence 1
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