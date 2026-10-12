Helena Dvořáková: Kvůli roli tanečnice ve filmu Tango pro tři jsem se musela naučit něco, co jsem nikdy nedělala

12. října 2026·Host Frekvence 1·Redakce·Míra Michálek·Lubka Ponížilová
Dnes za námi dorazila herečka Helena Dvořáková, kterou můžete nově vidět ve filmu Tango pro tři. Hraje v něm profesionální tanečnici Viky, přestože nikdy nechodila do tanečních. Na přípravu si ale povolila profesionálního tanečníka Marka Dědíka. Řeč přišla i na její roli kriminalistky Jany Chládkové v Kriminálce Anděl. Přiznala nám, že v současnosti je jí bližší vášnivější a emotivnější postava Viky, a to i díky novému vztahu, který jí do života přinesl radost. Poslechněte si celý rozhovor.  Odebírat podcasty pořadu Host Frekvence 1

 

 

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